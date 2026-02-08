Además de defender a Carlos Corberán y la estabilidad, repartió algunas puyitas

Ron Gourlay defiende a Carlos Corberán: "Confío plenamente en él, el entrenador siempre es el objetivo fácil"

Compartir







ValenciaLa comparecencia de Ron Gourlay el pasado jueves fue muy interesante. Sé que en unos minutos hay un Valencia CF - Real Madrid, pero lo que dijo el CEO de fútbol escocés sobre el presente y el futuro son las líneas maestras del proyecto de club que lleva en la cabeza y que, por tanto, marcarán lo que va a suceder en Mestalla a medio y largo plazo.

¿Lo evidente? Defendió a Carlos Corberán, anunció un fichaje y pidió estabilidad para que las cosas vayan mejor, convencido en que los resultados llegarán. Expuso hechos y su proyecto, pero hay algunos detalles ocultos o no tanto que merecen ser reseñados.

PUEDE INTERESARTE Mbappé marca el primer gol al Valencia CF en la Exposición del Ninot de 2026

No confundir estabilidad con paciencia

En un momento dado de su defensa al técnico de Cheste, y tras haber expuesto la necesidad de tener estabilidad, Gourlay soltó lo siguiente: Por supuesto que sigo confiando en el entrenador y tengo plena confianza en él, pero hay que entender la diferencia entre paciencia y estabilidad. La paciencia se tiene que sustentar en hecho, se necesita tiempo y hechos. Desde el primer día ya hablé de las ventanas de los fichajes. No solo estamos trayendo a jugadores de referencia para ahora sino para el futuro. Hay que entender que no es lo mismo paciencia que estabilidad y lo que necesita este club es estabilidad".

PUEDE INTERESARTE Por qué Guido Rodríguez firmó sólo seis meses y cuál es el plan del Valencia CF con él

Yo interpreto entre líneas: Carlos es mi entrenador, no hay debate en eso, y cambiarlo no creemos que sea la solución ni que sea aportar estabilidad al club, pero él (y todos) debe responder esta confianza con hechos. El club le ha traído fichajes y le va a dar tiempo para acoplarlos, pero los resultados deben llegar. "Es fútbol" y Gourlay tiene muchas tablas.

Los jugadores

Otro detalle en el que creo que se ha incidido poco es que, a medida que iba avanzando la extensa rueda de prensa, Ron Gourlay iba incluyendo a los jugadores cada vez con más vehemencia en su tabla de culpabilidades o responsabilidades de la situación. Primero dijo aquello de que "el entrenador siempre es el objetivo fácil en el mundo del fútbol", pero luego a la hora de enumerar protagonistas de lo bueno o lo malo que pasa en el Valencia CF se puso a él y a los jugadores, que a veces con aquello de que queremos que se vaya Peter Lim o que no entendemos algunos cambios, parece que no tienen nada que ver con lo que sucede. Y eso no es así.

A medida que pasaban los minutos, Gourlay cada vez los ponía más en el foco: "Serán los 25 jugadores los que permitirán que el club siga mejorando y ellos lo saben, tienen que estar al nivel y estoy seguro de que va a ser así", comentó y acabó afirmando: "Yo hablo con los jugadores, comparto mi opinión y las personas en el Club saben la situación”.

Me parece interesante poner a la plantilla en el foco como parte del problema y de la solución. El Valencia CF es un equipo joven, al que la presión le pasa factura, de ahí la importancia del apoyo de Mestalla. Pero la afición es consciente, porque es sabia y mucho, mucho más veterana que los futbolistas y que Lim.. No necesita que nadie le diga cuándo, como y a quien pitar y animar. Ellos los saben y ante el Madrid es un buen momento para comprobarlo. Desde Mestalla les deseo una Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com