David Torres 10 FEB 2026 - 10:37h.

El hijo de David Albelda está para dar el salto al juvenil

ValenciaDe casta le viene al galgo. David Albelda, leyenda del Valencia CF, tiene quien siga sus pasos. Es más, tiene su nombre y su apellido. Se trata de su hijo, David Albelda Junior, que poco a poco se va haciendo camino en la cantera del conjunto del Mestalla y ya ha llamado a las puertas de la selección.

De hecho, será el único representante del Valencia CF en la Selección española sub 16 que se juntará este año por primera vez en febrero para disputar en Turquía el Torneo Desarrollo de UEFA. Francia, Inglaterra y Dinamarca, que actúa como país organizador. En la lista hay jugadores que pronto darán el salto a la élite y que, como David Albelda Jr, son conocidos para el gran público por sus participaciones destacadas en la Liga Promises.

Renovado y atado por el Valencia CF

El futbolista, enrolado en el cadete A que dirige Vicente Amposta, lleva unos años destacando en la cantera y representando al Valencia CF. Es habitual en la selección valenciana y ahora da el salto a la nacional con los mayores. Centrocampista como el padre, aseguran quienes lo han visto jugar que tiene más calidad que el padre, que estuvo 15 años en el club, siendo imprescindible en la época más gloriosa de la entidad (Ligas, UEFA, Supercopa, Copa del Rey...). Además, Albelda fue 51 veces internacional con la selección absoluta, un paso al que aspira a dar su hijo.

De momento, ya está en la sub 16 y el club, como ha adelantado la Cadena COPE, acaba de renovar y firmar su primer contrato como profesional al cumplir los 16 años, pero la intención es mejorar esa relación para atar a uno de los futbolistas más prometedores de la cantera valencianista.

La lista de la sub 16 con David Albelda Jr

Porteros: Izan Ramírez (Real Madrid) y Pablo Peña (FC Barcelona)

Defensas: Matías Ordinas (RCD Mallorca), Joel Pallé (Real Madrid CF), Mateo García (Athletic Club), Kemen Mitxelena (Real Sociedad), Asier Sánchez (Real Madrid), Jesús Espejo (Villarreal), Marc Santos (Levante UD), Victory Okorie (Deportivo Alavés).

Centrocampista: Álvaro Fernández (Atlético de Madrid), David Albelda (Valencia CF), Saúl Pérez (Villarreal), Hugo Garcés (FC Barcelona), Gorka Buil (FC Barcelona) y Aitor Torondel (Real Madrid CF)

Delanteros: Joaquín Sánchez (RCD Espanyol), Raúl Lema (Deportivo de La Coruña), Ruslan Mb (FC Barcelona), Ikenna Lionel (FC Zúrich), Manuel Navarro (Real Betis) y Carlos Sánchez (Real Madrid).