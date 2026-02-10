Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 20:34h.

El proceso apunta a extenderse en el tiempo

El Oviedo diseña su plan por los puntos de Vallecas con tres frentes y varios escenarios posibles

OviedoEl Real Oviedo seguirá luchando por lo que considera que le pertenece. Tras la suspensión del encuentro liguero ante el Rayo Vallecano en territorio madrileño, el club azul comenzó a estudiar el caso y las posibles vías hacia los tres puntos que reclama. La entidad dio los primeros pasos legales y horas más tarde ha recibido la primera respuesta oficial por parte del Juez Único de Competición.

La entidad carbayona afronta una batalla administrativa ante el Rayo, LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol. En esta línea, esta primera respuesta pide a las tres entidades citadas, además del CTA (Comité Técnico de Árbitros), que presenten sus alegaciones correspondientes.

El Oviedo recibe una primera respuesta oficial por el lío de Vallecas

El propio club ha informado de esta respuesta oficial, recogida en medios como La Voz de Asturias, y de todo lo que supone. Hay una opción que se descarta. En un principio, el Oviedo mostró su deseo de disputar el encuentro ante el Rayo esta misma semana para así no alterar los condicionantes del choque (bajas, lesiones y estados de ánimo).

Con este escrito del Juez Único de Competición no se podrá jugar el partido liguero en los próximos días. El Oviedo va más allá y deja claras sus intenciones: "El Club continua con los pasos necesarios en la defensa de sus derechos y los de sus aficionados, así como en defensa del marco normativo y una aplicación equitativa de la norma".

Ahora es el turno de las alegaciones de Rayo, RFEF, LALIGA y el CTA que solicita Competición. Es el primer paso en un asunto que se extenderá en el tiempo. Mientras tanto, Vallecas sigue inmerso en sus problemas con el césped y en el club madrileño ven prácticamente imposible que pueda albergar el duelo del próximo domingo ante el Atlético de Madrid. El equipo de la franja apunta a trasladarse este fin de semana a Butarque, la casa del Leganés.