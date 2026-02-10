Asís Martín Bilbao, 10 FEB 2026 - 17:41h.

Valverde y la semifinal Athletic-Real Sociedad en San Mamés: "La Copa nos motiva a todos y Padilla será titular"

Ernesto Valverde ha analizado en Lezama el estado de su larga enfermería de jugadores

Más allá de la ilusión para el Athletic Club y todos los athleticzales con el inminente derbi vasco de este miércoles en el estadio de San Mamés (21.00 horas) contra los vecinos de la Real Sociedad, debido al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, hay más contenido interesante en la actualidad zurigorri que también ha analizado el 'Txingurri' Valverde en Lezama, como el estado físico de Yuri Berchiche.

El futbolista de Zarautz caía lesionado en el primer tiempo del partido de liga vencido frente al Levante UD de Luis Castro en San Mamés. Para el minuto 36 de juego, el lateral guipuzcoano se tiraba al suelo y pedía rápidamente el cambio, ahí con gestos ostensibles de enfado y dolor se quedó un rato sentado junto al banquillo bilbaíno maldiciendo y dando puñetazos en el suelo por su mala suerte ante tres encuentros tan apetecibles.

En principio se trataba de su cuarta muscular de esta temporada 2025-26, lo que en un jugador que acaba de cumplir los 36 años siempre es una mala noticia. Pero en la sala de prensa de Lezama Ernesto Valverde ha abierto una puerta a la esperanza ya que, de hecho, no ha habido ni siquiera un parte médico...

Ernesto Valverde, sobre el estado de Yuri Berchiche, tocado en el Athletic Club

"En su caso no hay una lesión, pero una rotura sí, vamos a ver, esperamos tenerlo pronto con nosotros, para mañana es algo difícil, hay que tener precaución al ser una sobrecarga y a ver si llega para el domingo en Oviedo. Pero no queremos correr riesgos, nos pasa como a ellos que han perdido a Sucic, con los partidos hay siempre esa posibilidad de lesiones".

Además, Valverde ha explicado que "Alex Berenguer no va a estar, Oihan Sancet hizo solo una pequeña parte ayer del entrenamiento y Dani Vivian encima de lo suyo muscular tiene un virus y a ver como está, ha venido Duñabeitia y Eder García del filial, pero tenemos alguno más con sobrecargas pequeñas".