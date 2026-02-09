Asís Martín Bilbao, 09 FEB 2026 - 11:11h.

Con un Athletic a lo loco y liberado de corsés por Valverde, se vive mejor

Los expertos analizan un partido que acabó bien pero tuvo momentos de agobio para los de Valverde

Les ofrecemos ya la reflexión en un Bilbao con alma copera tras el valioso triunfo del Athletic Club contra el Levante UD en el campo de San Mamés en la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS, una victoria muy necesaria pero con un sabor de boca agridulce por encajar dos goles ante un rival con 10 contrincantes y la nueva lesión muscular de Yuri Berchiche.

Los leones de Ernesto Valverde vencieron con un marcador de (4-2) que deja a los leones con 28 puntos antes de jugar la ida de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, en la Catedral, este miércoles 11 de febrero (21.00 horas).

Raúl Guerrero

El Athletic coge aire ante el Levante. Los rojiblancos se llevan los 3 puntos ante un flojo rival y respiran en liga. Hacía falta un partido como este para empezar a levantar cabeza para el tramo final que nos queda. Guruzeta, con un doblete en la primera parte, dejaba sentenciado el choque en lo que parecía un partido placentero para los rojiblancos, y lo ha sido, pero el Levante con uno menos ha sido capaz de hacer 2 goles en la segunda mitad a los leones; es para hacérselo mirar.

Nico Serrano completaba una semana especial para él después de las buenas sensaciones que dejó en Valencia en Copa y marcaba el tercero para finiquitar el encuentro. En el tramo final el Levante recortaba distancias en el marcador, pero Robert Navarro colocaba el 4-2 definitivo que da un respiro a este equipo que no acaba de dar su mejor versión.

Victoria fundamental para afrontar la eliminatoria de Copa ante la Real el miércoles y para quitarse un peso de encima en cuanto a la clasificación se refiere. Había que ganar sí o sí y se ha hecho, así que vamos a disfrutar de esta victoria que falta nos hacía. El miércoles será otro cantar.

Borja Conde

Triunfo merecido del Athletic que debió ser holgado, por juego, por solvencia y por presencia en el campo y acabamos celebrando un gol de Robert Navarro en el descuento del descuento para confirmar que los tres puntos se quedaban en casa. Comenzó el Athletic mandando, intentando ser incisivo por bandas con una alineación con lo mejor disponible, dándole continuidad a un Nico Serrano que lo merecía. Nada más comenzar, una expulsión clara de último hombre por agarrón a Iñaki Williams, dejó al Levante con diez jugadores, allanando el camino al triunfo.

Guruzeta estuvo preciso en dos preciosos remates que pusieron un 2-0 para el descanso que parecía inamovible. Tal solo lamentar la lesión muscular de Yuri, que tuvo que ser sustituido la filo del descanso, y seguramente se perderá los siguientes partidos. Transcurrió la segunda parte con un Levante inoperante y un Athletic que economizaba esfuerzos ante el partido de copa del miércoles frente a la Real Sociedad. Todo saltó por los aires en los cinco últimos minutos.

Primero un gol de Unai Elgezabal, ex Basconia y ex Danok Bat, que volvía a casa, acercaba a los visitantes. A continuación, Nico Serrano marcó un gol que persiguió durante los 90 minutos, que parecía daba la tranquilidad definitiva. Pero no fue así, ya que los granotas, ayer verdes, volvieron a marcar para poner el 3-2, en una sucesión de despejes con poca contundencia en nuestro área. Todos nos mirábamos incrédulos, incapaces de entender cómo podía suceder eso.

Para colmo, en una jugada de contra del Levante en clarísimo fuera de juego que dejó el árbitro, se produjo un choque de Unai Simón con el delantero que se llevó un golpazo en la cabeza y tuvo que ser sustituido. Jugada claramente evitable si se hubiera sancionado el fuera de juego de 3 metros. En fin, el fútbol moderno…

Y ya en el descuento del descuento por dicho golpe y la conveniente sexta sustitución por ambos equipos, según protocolo, marcó a la contra Robert Navarro el definitivo 4-2. Un marcador demasiado abultado para lo que fue el partido. Pero 3 balsámicos puntos que se quedan en la Catedral y nos dan aire y alas para el partido de Copa, un precioso reto para este club.

Mikel Bizar

Partido malo del Athletic que supo aprovechar el regalo de Matturro en forma de expulsión en el 20' y que casi la lía al final por su falta de tensión y su ansiedad. Guruzeta marcó dos golazos que le dieron el MVP y eso fue todo hasta el final donde el partido se volvió loco.

Tocaba guardar los muebles y no hacer demasiado esfuerzo pensando en el miércoles. Entonces llegaba el gol del Levante que atraía a los fantasmas en forma de nervios. Pero robaba Adama para Selton y éste la ponía para que Nico Serrano cruzase al palo largo. Aún había tiempo para más, el Levante marcaba el segundo en el partido 250 de Unai Simón e incluso tenía el empate en una que el VAR le salvaba de la expulsión al meta de Murgia. En la última jugada, Robert Navarro maquillaba un resultado en un partido para olvidar, posiblemente por esa presión que agarrota cuerpo, mente y alma.

Potxolo Artaburuak

Merecido triunfo, pero más sufrido de lo debiera haber sido, aunque con la sensación de que el partido ha sido controlado en casi todo momento. Da un poco de rabia los goles tan surrealistas que nos meten, y eso es algo a corregir pues vamos a estar jugando unas cuantas 'finales' debido a lo apretado de la clasificación de mitad para abajo.

A destacar la flagrante falta de intensidad en el segundo gol del Levante que ha supuesto, hasta el siguiente gol del Athletic, una incertidumbre que no teníamos que haber sufrido. Me quedo con el trabajado triunfo del Athletic, pero también el sufrimiento infringido por un equipo colista que ha jugado además la mayor parte del partido con uno menos.

Tres puntos más y para adelante, que es lo que hace falta.

Borja Osorio

Lo que valía era conseguir los 3 puntos y se han conseguido, pero que los árboles no oculten el bosque, ya que el Athletic ha hecho un partido discreto ante un rival que se quedaba con 10 a los 20 minutos de juego. Los rojiblancos han creado ocasiones por medio de un activo y mejorado Iñaki Williams y un Nico Serrano en un buen estado de forma y con una marcha más que sus compañeros de ataque, en especial de su tocayo Nico Williams, que ha vuelto a hacer un partido muy malo.

El equipo de Valverde se ha adelantado por medio de un gran pase de Galarreta y un gran cabezazo de Guruzeta, y minutos después el propio Guru ha vuelto a marcar un buen gol que parecía que dejaba el partido listo para sentencia. La segunda parte ha sido más de lo mismo y cuando parecía que nada iba a ocurrir ha llegado la fragilidad defensiva de este equipo y el Levante ha recortado ventaja tras un golazo de chilena de Elguezabal.

Minutos después Nico Serrano marcaba tras un buen disparo, pero en el descuento otro sainete defensivo acababa en gol del Levante, menos mal que a continuación, Robert Navarro, otro atacante que está en forma, anotaba el cuarto gol definitivo. El Athletic coge aire pero las sensaciones siguen siendo de un equipo muy endeble y poco fiable atrás, y si además vuelve a perder por lesión a Yuri, el panorama pinta mal ante la eliminatoria del miércoles ante la Real Sociedad Anónima Deportiva.

Deme Eguia

Una victoria ante el UD Levante que nos da tranquilidad en la clasificación, nos da tres puntos y en la autoestima, ganamos también algunos. El partido es para clasificarlo como de los peores vistos este año, pues se ha comenzado sin tensión, sin juego y solo se le ha superado al Levante cuando se ha quedado con uno menos por expulsión de su central, que no voy a discutir que no fuera justa, pero la imagen que dimos ha sido muy pobre.

El Athletic ha salido como si le faltara una marcha y todos pensamos que en la cabeza de los jugadores estaría el partido de Copa del próximo miércoles. Volviendo al partido y al juego que hemos visto en San Mamés, no nos queda otra que estar asustados con la imagen del equipo en lo referente al juego, no damos tres pases seguidos de forma ofensiva, no se avanza en las líneas contrarias, no hay un pase entre líneas que permita desbordar y para mi Ruiz de Galarreta es el que tiene claro como es este juego. A Rego le falta mucho para ser quien lleve la manija del juego de este Athletic.

A los Williams les cuesta mostrarse peligrosos y Nico Serrano, corre mucho, pero no siempre con sentido, Gorosabel es todo voluntad, pero poca calidad, y volvemos a las lesiones, le ha tocado a Yuri, ¿para cuánto?, ya se verá. De momento tendremos que aguantar a Adama.

Guruzeta nos ha mostrado al rematador que tenemos, abriendo además espacios para sus compañeros. No hemos podido dejar la portería a cero y pienso que ha sido culpa de Unai Gómez, pues en ambos goles del Levante no es de recibo los despejes de cabeza que ha realizado, dejando el balón a un metro de su posición.

Estoy personalizando mucho el desarrollo del partido, pero es que era el minuto 70 y estaba con un estado de nervios e inseguridad constante. Nunca he tenido tantas ganas de que acabase un partido. El miércoles será otra historia. Hasta nosotros estábamos con la cabeza en ese partido contra la Real Sociedad, a la que me gustaría eliminarla en su campo.

Carmelo Rodrigo

Tres puntos que eran obligatorios y unos apuros en los minutos finales que no entraban en el presupuesto de este partido, y que no es admisible para un equipo con unas mínimas aspiraciones. Así podríamos resumir el choque frente al Levante, un conjunto que no ha salido de los puestos de descensos en lo que va de temporada, y que a pesar del pundonor demostrado en la Catedral, mala pinta tiene...

En fin, quedémonos con la victoria y con el gran partido de Guruzeta, lo más parecido a un "nueve" puro que tenemos en esta plantilla. Ahora, a reponerse del esfuerzo, y ¡a por la Real!

Gorka Bizar

Parecía que íbamos a tener un partido tranquilo cuando en el 18 el Levante se quedaba con uno menos tras una clara expulsión por agarrar a Iñaki en carrera siendo el último defensor. Quedaban muchos minutos por delante y era una gran ocasión para hacer un buen partido y meter unos cuantos goles pero nada más lejos de la realidad.

Metimos dos goles por mediación de Guru y nos echamos a dormir pensando que el partido ya estaba ganado. Y llegó el susto cuando en el 80 un golazo de semichilena de Elgezabal hacia temblar San Mamés.

Al poco Nico Serrano por fin titular en liga hacia el 3-1 que parecía sería definitivo hasta que un mal despeje de 'Rocky' Gómez dejaba un balón al borde del área a Olasagasti que empalmaba a la escuadra dejando a San Mamés en silencio otra vez.

Y casi mudo porque casi nos la lían en otra ocasión que fue anulada por fuera de juego. Ya en la última jugada la puntilla la puso Navarro convirtiendo un aburrido partido en la menos un festival de goles que nos da 3 puntitos para ver si cogemos impulso definitivamente de una vez por todas.