Uno por uno de Levante ante el Athletic en LALIGA: Matturro condena a casi todos al suspenso
La expulsión de Matturro condenó al Levante y a que sus compañeros no pudieran hacer nada por salvar el resultado
El Levante se presentaba en San Mamés con un único objetivo: ganar. El equipo de Luis Castro está en puestos de descenso y necesita sumar de tres en tres para salir de ahí. Una expulsión de Matturro en el minuto 17 condenó a su equipo porque hasta ese momento el Athletic no le había conseguido hacer mucho daño. A partir de ahí poco o nada pudieron hacer por salvar el marcador (4-2). Los de Valverde prácticamente andando solventaron el partido.
Los titulares del Levante
- Mathew Ryan (6): poco o nada pudo hacer en los goles del equipo vasco. A pesar de estar con uno menos no tuvo que hacer grandes paradas, pero estuvo muy rápido en algunas acciones para evitar más goles.
- Manu Sánchez (4): muy intrascendente en ataque y en defensa algún despiste.
- Alan Matturro (-2): una acción en el minuto 17 le costó la expulsión. Iñaki Williams corría a la portería tras un balón en largo y el central le agarró de forma clara y el colegiado no se lo pensó para enseñarle la roja.
- Adrián Dela (6): hizo lo que pudo y estuvo firme en las acciones defensivas. También pudo rematar algún balón en la portería de Unai Simón tras falta o córner.
- Jeremy Toljan (3): perdió la marca de Guruzeta en el primer gol del Athletic. No fue la única, en acciones a balón parado le conseguían ganar la espalda en casi todas.
- Pablo Martínez (4): muy blandito cuando tuvo que defender a Iñaki Williams antes de que diera el pase a Guruzeta en el segundo gol de los vascos.
- Carlos Álvarez (4): no pudo desplegar su creatividad para que los de arriba crearan ocasiones. Al descanso fue sustituido.
- Ugo Raghouber (5): alguna conducción en el centro del campo y algún detalle de calidad dejó en la poca proyección ofensiva que pudo crear el Levante.
- Iván Romero (3): desaparecida la banda izquierda del Levante en el primer tiempo. Ni una sola subida a la portería de Unai Simón.
- Kareem Tunde (5): pudo correr y disparar una vez a portería antes de la expulsión de su compañero. A partir de ahí prácticamente desaparecido. Del poco peligro que creó el Levante llegó de sus botas.
- Etta Eyong (4): sin apenas opciones de hacer daño a Unai Simón. Ganó algún duelo a Boiro, pero poco más.
Los suplentes de Luis Castro
Los cambios esta vez solo tuvieron la misión de que la sangría no fuera a más tras el descanso. Solo Elgezabal y Olasagasti con dos golazos dieron esperanzas de puntuar, pero solo por pocos minutos.
- Kevin Arriaga (s.c):
- Olasagasti (5): aprobado por el golazo que metió cuando ya el árbitro prácticamente pitaba el final del partido.
- Unai Elgezabal (6): dio algo de alas al Levante en los últimos minutos. Marcó un golazo en el 80 de chilena tras la salida de un córner.
- Carlos Espí (s.c):
- Iker Losada (s.c):
- Paco Cortés (s.c): entró por el golpe de Arriaga en la cabeza, que la normativa permite un cambio extra si es por conmoción cerebral. Pero fueron segundos los que estuvo en el campo.