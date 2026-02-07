Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 18:01h.

Ernesto Valverde responde a la Real Sociedad, al Levante y a San Mamés: "Al público hay que conquistarlo"

La disputa de la ida de las semifinales de la Copa del Rey la próxima semana llevó a LALIGA a cambiar los horarios de algunos de los partidos del próximo fin de semana en la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Entre ellos estaba el Getafe-Villarreal, lo que ha llevado al Levante, el rival del equipo groguet el miércoles siguiente en el encuentro aplazado en su día, a protestar por disputar el derbi ante el Valencia un día después, teniendo menos descanso para el choque pospuesto.

Comunicado del Levante protestando por el cambio de horarios

El Levante UD desea manifestar públicamente su profundo malestar y disconformidad ante las recientes modificaciones de horarios notificadas por LALIGA correspondientes a la jornada 24 de la competición.

Aun siendo plenamente conscientes de la escasa —por no decir nula— incidencia que esta protesta tendrá, como viene ocurriendo con los equipos más nuevos de la categoría, el club se siente en la obligación moral y ética de denunciar lo que vuelve a suponer un agravio comparativo y un perjuicio deportivo directo para nuestra entidad.

En virtud de estas modificaciones, el Levante UD disputará su encuentro de liga el próximo domingo, mientras que nuestro rival del miércoles 18 de febrero, el Villarreal CF, lo hará el sábado anterior. Esta decisión conlleva que nuestra primera plantilla cuente con un día menos de descanso y preparación técnica frente a su oponente, alterando las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición.

A este hecho se suma una tendencia reiterada en la designación de horarios que el club considera inaceptable. El Levante UD ha mostrado hasta la fecha respeto; sin embargo, la recurrencia de partidos fijados en la franja de las 14 horas, sumada a la decisión de disputar el derbi ante el Valencia CF en un viernes que impidió la participación de futbolistas convocados con sus selecciones, denota una falta de sensibilidad y respeto hacia nuestro club.