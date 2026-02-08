Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 17:29h.

Nico Williams valora desoír un consejo por una prioridad clara en el Athletic: "Me lo ha trasladado"

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en su cita ante los granotas en Bilbao

Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí la actuación de los jugadores del Athletic Club este domingo, en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS, que ha traído a San Mamés una especie de final contra el Levante UD. Los leones de Ernesto Valverde han vencido sin excesivo brillo contra los granotas de Luis Castro, que jugaron con 10 en la Catedral desde el 17' por la tonta expulsión de Matturro, con un marcador de (4-2) gracias a los dos goles de Gorka Guruzeta, el de Nico Serrano, otro de Robert Navarro, un cañonazo de Olasagasti y la espectacular chilena de Elgezabal.

Con este resultado, el conjunto vizcaíno se queda con 28 puntos y se apresta ya a tratar de encarrilar la semifinal de la Copa del Rey, con el partido de ida de este próximo miércoles 11 de febrero (21.00 horas) en Bilbao frente a la por ahora imparable Real Sociedad de Matarazzo.

Unai Simón (7): el portero de Murgia ha regresado a su sitio bajo los palos en LALIGA (menudo debate hay por cierto con Alex Padilla para la semifinal de Copa...), poco trabajo salvo algún achique y ha estado muy listo para sacar rápido en la jugada que cristalizó en el 2-0. Se llevó por delante a Arriaga en un choque en el

Andoni Gorosabel (6): el lateral de Arrasate, hombre muy de la confianza de Valverde, ha sido el '2' titular este domingo en Bilbao y ha tenido algunos problemas con Iván Romero pero en general ha estado solvente y hasta intentó alguna aventura ofensiva en la segunda parte.

Aitor Paredes (6'5): el 'Americano' de Arrigorriaga se ha ido a la derecha para escoltar a Laporte como centrales. Y ha luchado a destajo con el fortísimo Etta Eyong siendo un baluarte en defensa, aunque hizo alguna acción peligrosa para el equipo con el pase. Vio una amarilla clara.

Aymeric Laporte (6): el 'Mariscal' de Agen ha sido de nuevo titular, lo que siempre es una buena noticia para evitarse parches en el eje de la zaga. Ha tirado de sus desplazamientos en largo, en eso es un maestro.

Yuri Berchiche (6): el 'Látigo' de Zarautz ha regresado al lateral zurdo tras cumplir muy bien como central pese a sus penaltis. Ha salido con muchas ganas de subir ya que Nico anda bastante tieso y debe ahorrar carreras. Serio y firme atrás. La pena es que en el 37' pidió el cambio tras hacer una presión a Ryan y se fue al vestuario él solo con problemas musculares... Cambiado en el 39'... veremos qué tiene...

Mikel Jauregizar (6): el centrocampista de Bermeo ha vuelto a ser el habitual baluarte en currelo y recuperación, ha tenido poca presencia en ataque probablemente porque la superioridad numérica no exigía más y así guardó fuerzas para la Copa. Cambiado en el 62

Iñigo Ruiz de Galarreta (6): el centrocampista bilbaíno ha iniciado la tarde como últimamente, intermitente en el pase, pero vaya el que le dio a Guru en el 1-0. Ha faltado juego hoy en el Athletic pese a estar contra 10 aunque él fue de menos a más. Cambiado en el 75

Nico Serrano (7): el incisivo zurdo navarro se ha ganado tener continuidad con sus últimas intervenciones y por ello ha apostado esta tarde Valverde. 'Jamonico' ha querido corresponder y ha disparado ya para el 3' y es que casi marca para el 4'. En la segunda parte ha seguido intentando enchufarla aunque se le iban arriba. También ha estado más currante, echando una mano atrás. En el 70' Ryan le sacó un 1x1 que pudo ser su golito... que llegaba en el 86'. Cambiado en el 97

Gorka Guruzeta (8): el goleador donostiarra ha iniciado hoy la tarde como segundo punta con Iñaki a su vera y ha sido mano de santo. Ha estado generoso pegándose varios sprints para ayudar al renqueante Nico Williams aunque balones le ponían pocos un día más. Ha marcado el 1-0 en el 28' con un cabezazo Made in Athletic' y el 2-0 para el 33' por bajo pegado al poste de Ryan. Ya lleva 4 en liga. En el 55' buscaba el tercero pero Ryan sacó una buena mano. Cambiado en el 62

Nico Williams (5'5): el 'Cohete de Ébano' continúa tratando de mejorar de su molesta pubalgia y quiere "ver la luz" sin pasar por quirófanos... Hoy ha sido corregido por Valverde nada más empezar, pese a un disparo lejano en el arranque no tuvo mucha fortuna. Hizo una gran jugada en el 73' pero Ryan pudo despejarla. Cambiado en el 75 con ovación

Iñaki Williams (9): la 'Pantera' de Bilbao, tras marcar en Mestalla y presentar sobre el césped a su hijo Niko, ha sido de las mejores noticias. Ha salido esta vez de 9, lo que no suele agradar a San Mamés, que le ve más en banda. Ha tenido mucha movilidad para poner centros desde la banda y en el 9' tuvo una buena llegada ante Ryan pero su control fue malo. En el 17' logró una roja directa a Matturro por agarrarle claramente siendo el último defensor y encima le dio a Guru la asistencia del 2-0 y a Robert Navarro el 4-2.

Los suplentes del Athletic Club ante el Levante UD en San Mamés: los 5 cambios de Valverde

Adama Boiro (sc): sale por Yuri Berchiche. Minutos y minutos... Hizo un buen corte en el 80' y recibió un gran apoyo de Unai Simón.

Robert Navarro (sc): sale por Gorka Guruzeta. Anotaba el 4-2 e el 98'.

Alex Rego (sc): sale por Mikel Jauregizar. Dio algún gran pase aunque no se aprovechó. Tuvo una ocasión en una llegada.

Selton Sánchez (sc): sale por Nico Williams. La grada le adora, vaya ovación, y ha dado la asistencia del 3-1 que mató el partido.

Unai Gómez (sc): sale por Iñigo Ruiz de Galarreta.

Iñigo Lekue (sc): sale por Nico Serrano.