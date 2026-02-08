Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 15:01h.

Ernesto Valverde responde a la Real Sociedad, al Levante y a San Mamés: "Al público hay que conquistarlo"

A partir de las 16.15 horas, Athletic y Levante se ven las caras con muchas necesidades

Ya tenemos recién salidas del horno las alineaciones titulares del partido de la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que se disputa este domingo (16.15 horas, Movistar) en San Mamés entre el Athletic Club y el Levante UD, dos equipos que tienen una necesidad imperiosa de sumar puntos hoy en Bilbao para que las cosas no se pongan aún peor.

Como local, el equipo de Ernesto Valverde se juega tal vez más, puesto que al sumar 2 de los últimos 18 puntos se ha metido de pleno en la pelea por escapar de la zona de descenso, de la que le separan escasamente 3 puntos antes de arrancar este partido ante los levantinos. Pero claro, es que los granotas de Luis Castro ya están metidos de lleno en ese fregado, siendo penúltimos en la tabla con tan solo 18 puntos en su haber.

El Athletic busca su quinta victoria consecutiva frente al Levante en San Mamés

El árbitro del choque de San Mamés va a ser Muñiz Ruiz (Comité Gallego) y en la sala del VAR estará el especialista David Gálvez

Las bajas asolan al Athletic, que hoy no puede contar en la Catedral con Oihan Sancet, lesionado muscularmente ante el Sporting de Portugal, ni con Dani Vivian, ni con Alex Berenguer ni tampoco Yeray (que al menos ha empezado a entrenar en Lezama ya), más los 3 operados en la rodilla: Maroan Sannadi, Unai Egiluz y el centrocampista navarro Beñat Prados.

Mientras que los granotas llegan mejorando a Bilbao, han rascado 9 de los últimos 18 puntos y han subido su moral como la espuma. Cayeron en el partido de ida en el Ciutat de Valencia (0-2) y no ganan en San Mamés desde el 2018 -cuatro derrotas y un empate-, y hoy tienen la importante baja en el centro del campo de Unai Vencedor, que no podrá jugar por la conocida cláusula del miedo. Además, Matías Moreno, titular ante el Atlético Madrid, era duda por el golpe sufrido en la cabeza ante los colchoneros.

