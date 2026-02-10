Tito González 10 FEB 2026 - 15:48h.

El presidente de la RFEF, "muy atento a los lesionados" con vistas al Mundial

Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

Rafael Louzán presiona al Real Madrid con Dani Carvajal. El lateral, lastrado por las lesiones y condenado al ostracismo desde la llegada de Álvaro Arbeloa, lleva sin jugar un partido liguero desde el mes de octubre y apenas ha disputado 27 minutos desde el cambio de entrenador. Y eso que tiene el alta médica desde que arrancó el año.

Este martes, a la salida de un acto en Málaga, Louzán ha atendido a ElDesmarque y ha valorado no sólo la situación de Carvajal, sino de todos los jugadores que están lesionados con vistas al Mundial 2026, que arrancará dentro de cuatro meses.

"Ahora sí entramos en la recta casi final de la competición y los equipos se están jugando mucho. Habrá que estar muy atentos a la evolución de algunos lesionados. Lo primero es agradecer la colaboración de los clubes, que es excepcional", declaró el presidente de la RFEF.

Rafael Louzán pide a Arbeloa que ponga a Carvajal

Posteriormente, sí se centró en la figura de Carvajal: "Es un magnífico jugador y una gran persona. Esa lesión le tuvo postergado un tiempo largo, pero esperamos y queremos verle jugar cuanto antes".

Hasta la fecha, Caravajal ha participado en diez partidos en toda la temporada, pero sólo ha sido titular en cuatro y apenas suma 470 minutos en todo el curso. Una lesión de rodilla a finales de octubre le tuvo fuera de combate los meses de noviembre y diciembre. Y desde entonces, no ha jugado prácticamente nada: 14 minutos ante el Mónaco en un partido ya decidido y 13 minutos ante el Albacete, donde no salió demasiado bien parado en el último gol que causó la eliminación. De ahí que su inclusión en la próxima lista de convocados de Luis de la Fuente esté, como mínimo, en el aire.