Celia Pérez San Sebastián, 10 FEB 2026 - 14:50h.

El técnico txuri urdin ha pasado por rueda de prensa para analizar la previa del derbi de Copa

Pellegrino Matarazzo tiene dos incógnitas por resolver en su gestión de la Real Sociedad

Compartir







Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha pasado por rueda de prensa este miércoles en la previa del duelo de Copa del Rey frente al Athletic Club. El técnico txuri urdin ha dado su visión del rendimiento de su equipo y cómo afronta la eliminatoria, además de valorar bajas y posibles cambios en su equipo.

Aprendizaje partido de LALIGA: "Por supuesto. Hemos visto el último partido y lo tenemos en cuenta. Cómo podemos mejorar el juego, cómo ser más precisos en ciertos momentos, qué decisiones tomamos para crear más peligro, para conseguir más inercia en el partido. He visto el partido, no quiero entrar en detalles. El plan y la preparación no solamente es revisar el partido, sino también saber lo que podemos hacer mejor".

Cómo gestionar partidos ida y vuelta: "Jugamos mañana y queremos el mejor resultado posible. Tenemos 180 minutos. El partido no ha acabado en 90 minutos. Tenemos que conseguir el mejor resultado posible. No vamos a ir con un freno de mano. Si vas allí de una manera muy cautelosa existe el peligro de que no seas competitivo para aguantar la presión de San Mamés. Todas las cosas que nos han hecho fuerte tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. Jugamos con un rendimiento máximo mañana".

Planteamiento del partido: "No hablemos demasiado de cómo abordamos el partido del punto de vista táctico. Hay muchas cosas que hemos hecho muy bien y tenemos que seguir haciéndolo. Hay ciertos momentos donde podemos mejorar y nos hemos centrado en eso. Queremos mejorar".

PUEDE INTERESARTE Oihan Sancet refuerza las expectativas del Athletic en la semifinal ante la Real Sociedad

Fuera de la convocatoria Karrikaburu: "Por el equilibrio de la convocatoria, qué jugadores entran y en qué posición. Es útil creo que cuando pueden jugar en distintos puestos y eso es una ayuda. No es una decisión en contra de Karrika, es a favor de otros jugadores. El entrenamiento también es fundamental. Entrena bien y yo le recompenso en general. En general, el que no está contento tiene que mejorar en el entrenamiento para convencerme para jugar".

Baja Sucic: "Me gusta lo que veo de mis jugadores. Luka está fuera para el partido. Lo más probable, no estará para el Real Madrid, que vuelva como opción la semana que viene. Brais tiene sus cualidades. Su zurda es increíble, su precisión y sus chuts a gol son de verdadera calidad. También hemos visto a Carlos en esa posición. Nadie esperaba que Pablo Marín jugara en el carril izquierdo y lo está haciendo muy bien. No veo solo el puesto y los perfiles. Lo veremos mañana".

Favorito de la eliminatoria: "No, no hay. Es un partido de Copa y es un derbi. No hay favoritos. Y por supuesto, la intensidad el estadio desempeña un papel muy grande. Tenemos mucho respeto por el Athletic, pero también tenemos confianza en nuestras capacidades y en nuestro momento, pero no hay favorito".

Marrero: "Ha entrenado por primera vez hoy con una máscara. Por lo tanto no está preparado para el partido de mañana. Estaba muy enfadado, dicho sea de paso, que muestra su carácter, cómo es".

Bajas condicionan once sin extremos: "En primer lugar, los jugadores están haciendo lo que tienen que hace para mejorar. Zakha volverá a entrenar este jueves, pero necesita un par de semana. Estamos controlando el progreso si queremos que vuelvan cuanto antes y los más seguros posible. Eso es importante. No soy un entrenador que se queja, siempre intenta buscar soluciones. Busco soluciones con lo que tengo entre manos".

Qué hay que mejorar: "Muchas cosas. En la creación del juego al principio, contra la presión alta, el control del partido, la contrapresión nuestra. Estamos funcionando muy bien en defensa. A nivel defensivo, nuestro posicionamiento, la organización. Más precisos, más centrados y hacer el trabajo que hay que hacer. Hay un especio de mejorar en todas las fases d nuestro juego".

Intensidad Copa: "No tiene que ver con la táctica sino con nuestra mentalidad. Tenemos que entrar centrados, agresivos, pero también tranquilos cuando no tengemos el balón".

Trabajo defensivo: "No vamos a marcar tres goles cada partido. Los partidos que llevamos hemos marcado 21 goles y hemos concedido, sí pero si nos fijamos, hemos concedido un gol en cada partido. Hay muy pocos equipos que han concedido menos que nosotros. No me gusta fijarme las cifras, no es relevante hasta que se juegue cierta cantidad de partidos".

Vuelta de Aramburu: "El rendimiento de cada jugador y del equipo es clave. Tuvo un partido fantástico en el último partido. Sabemos la calidad de los jugadores del Athletic y tenemos que rendir a título individual. Tenemos que apoyar y dejar menos espacio al contrario. Jonmi tuvo un partido fantástico y espero que rinda lo mismo mañana".

Expectación final de Sevilla: "Vamos a Bilbao. Mañana vamos a Bilbao. No estamos en Sevilla, estamos mañana en Bilbao. Nos centramos en el entrenamiento de hoy yen el partido de mañana. Tenemos que seguir montados en esta ola, pero vamos a seguir solo seguimos con la misma intensidad que estamos haciendo".

Final con público: "Vamos a Bilbao. Vamos a Bilbao. En esto nos tenemos que centrar. Hay mucha emoción, sabemos donde estamos. Sentimos que existe la oportunidad, pero solo hay una forma de hacerlo y es el siguiente paso. No vais a conseguir más de mí hoy".

Qué le parece el Athletic: "Muchos jugadores de calidad. Una identidad clara de cómo quieren jugar al fútbol. Un equipo de una alta presión que sale de una estructura muy compacta. El equipo que más recupera en campo contrario. Es muy directo a la hora de atacar. Es un estilo de fútbol que tenemos que estar preparados.