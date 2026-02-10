Análisis completo de la posible convocatoria de la selección: lesionados, dudas y posibles novedades

Luis de la Fuente no descarta aún a Dani Carvajal y le esperará para el Mundial 2026

Compartir







La situación de la selección española a cuatro meses del Mundial 2026 es ciertamente preocupante. Incluso alarmante, se podría decir. Luis de la Fuente tendrá que armar una lista de convocados competitiva el próximo mes de marzo, cuando España disputa la 'Finalíssima' ante Argentina el día 27. Faltan 45 días para la cita y ya han pasado tres meses desde la última convocatoria. La situación individual de muchos futbolistas que hasta hace nada eran piezas clave ha cambiado, por lo que el panorama presenta más dudas que certezas.

Portería: el debate entre Unai Simón y Joan García

Unai Simón, David Raya y Álex Remiro son los tres porteros de confianza de Luis de la Fuente. Pero el debate lleva meses servido: Joan García está rindiendo a un nivel sobresaliente no sólo desde su llegada al Barça, sino ya desde el año pasado con el Espanyol. Todo ello sin olvidar que Robert Sánchez está ya más que afianzado como meta titular del Chelsea, con el que también está cuajando una buena temporada.

De la Fuente lo ha tenido claro en los últimos meses: Unai Simón es su portero titular. Y todo apunta a que lo será tanto en la Finalíssima como en el Mundial. El problema es que el meta del Athletic ha tenido actuaciones bastante dubitativas este curso, en el que ha encajado 52 goles en 32 partidos, unas cifras muy negativas que abren aún más el debate ante Joan García.

El portero del Barça sólo ha recibido 23 goles en 26 partidos, pero no ha entrado en ninguna convocatoria del seleccionador hasta ahora. No son pocas las voces que piden no sólo su inclusión en la lista, sino directamente su titularidad en el Mundial. A ello hay que añadir la duda de Remiro, que ha encajado 33 goles en 24 encuentros y, salvo partidos puntuales, también lleva meses alejado de su mejor nivel.

Defensa: un nivel preocupante y el 'caso Carvajal'

Si el debate de la portería radica en el gran nivel de Joan, con la defensa pasa todo lo contrario: lo preocupante es el bajo nivel de todos. En la lista de noviembre, De la Fuente llamó a Laporte, Huijsen, Cubarsí y Vivian como centrales, Pedro Porro y Marcos Llorente de laterales diestros y Cucurella y Grimaldo de laterales zurdos. Por entonces estaban lesionados jugadores importantes como Le Normand o Carvajal.

PUEDE INTERESARTE Así es Chattanooga, la sede donde se refugiará la Selección Española en el Mundial 2026

Empecemos por el medio. Huijsen lleva meses rindiendo a un nivel realmente preocupante, Le Normand ha perdido la titularidad en el Atlético por el mismo motivo, Laporte ha tenido problemas físicos, Vivian está lejos de su mejor versión y Cubarsí también está un escalón por debajo del curso pasado. Así pues, el panorama es realmente desolador. Jugadores como Eric García, Marc Pubill, Asencio o Pau Torres se presentan como alternativas.

En la derecha, todas las miradas apuntan al 'caso Carvajal'. De la Fuente está dispuesto a esperarle por la trascendencia de su figura, pero su ostracismo total en el Real Madrid, motivado en teoría por su estado físico, invita a la preocupación. Pedro Porro parece fijo, por lo que Llorente sería la alternativa a Carvajal, que en lo meramente deportivo parece mucho más fiable.

En la izquierda, Cucurella y Grimaldo también han sido fijos, pero hay jugadores como Balde y Carreras firmando un gran curso, por lo que el debate también está abierto ante posibles variaciones. En este caso, la competencia y el nivel sí es bastante alto y no hay de qué preocuparse.

Centro del campo: las lesiones de Pedri, Rodrigo y Merino

Habitualmente, la medular es la línea de mayores garantías de la selección. Pero el contexto actual, también hay problemas. En la última convocatoria, el seleccionador citó a Zubimendi, Aleix García, Pablo Barrios, Mikel Merino, Fabián, Fermín, Fornals, Baena y Dani Olmo, pero estaba condicionado por ausencias de peso como Rodrigo Hernández, Pedri o Gavi.

Y las lesiones no son menores, pues son de futbolistas relevantes. Rodrigo lleva más de un año lastrado por sus problemas físicos, lo que ha motivado su falta de continuidad y su bajón de nivel. Merino ha pasado por quirófano y llegará muy justo al Mundial, si es que llega. Pedri vuelve a estar lesionado, aunque en su caso es totalmente fijo en los planes de Luis de la Fuente. Dani Olmo tampoco encuentra su mejor versión, aunque parece difícil que se caiga de la lista. Y Gavi cada vez tiene más difícil llegar a la cita teniendo en cuenta su historial médico. Además, Baena está firmando una temporada bastante discreta.

Fabián es fijo, Fermín parece que también y Pablo Barrios, si las lesiones lo permiten, está llamado a convertirse en una figura importante. Sancet, en cambio, ha perdido peso en los últimos meses condicionado, sobre todo, por su estado físico. Zubimendi ya parece partir por delante de Rodrigo para ejercer de '5'. Y a partir de ahí, las lesiones de varios futbolistas marcarán su disponibilidad en las próximas convocatorias y las opciones de jugadores como Baena, Fornals, Aleix García o incluso Nico González.

Delantera: el 'caso Morata' y el estado de Nico Williams

Arriba también hay bastantes dudas. En teoría, el tridente titular lo forman Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal. En la última lista, el seleccionador también citó a Ferran Torres, Samu Aghehowa, Borja Iglesias y Yeremy Pino, quedándose fuera por segunda vez un Álvaro Morata que cada vez tiene más complicado estar en el Mundial.

Morata estuvo en la lista de septiembre, pero se quedó fuera en octubre y noviembre. Es un hombre importante en el vestuario, pero tiene 33 años y sólo ha marcado un gol en 17 partidos desde su llegada al Como. Salvo que se reencuentre a sí mismo sobre el campo, parece difícil que esté en el Mundial por cuestiones meramente deportivas.

Otro caso a tratar es el de Nico Williams, que el curso pasado ya firmó una temporada algo decepcionante y este ejercicio está condicionado por sus problemas de pubalgia. Incluso se ha especulado con un posible paso por el quirófano. Físicamente, está muy lejos de su mejor versión. Su presencia en el Mundial parece indiscutible si no hay ningún contratiempo, pero la gran duda es si está para ser titular.

La buena noticia es que Ferran y Oyarzabal sí están firmando un buen curso en cuanto a goles, por lo que su presencia en las próximas convocatorias parece garantizada. A partir de ahí, habrá que ver si tienen continuidad jugadores como Borja Iglesias (13 goles en 31 partidos), Samu (20 goles en 32 partidos) o Yeremy Pino, que siempre ha sido fijo pese a que lleva cerca de tres años con cifras muy pobres (este curso, sólo dos goles y una asistencia en la Premier y cinco goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones).

Jesús Rodríguez, Jorge de Frutos o Moleiro se presentan como alternativas, mientras que otros como Bryan Zaragoza o Bryan Gil parecen haber perdido peso en cuanto a posibilidades.