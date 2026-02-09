Así es el AMR26, el monoplaza con el que Fernando Alonso busca ser campeón del mundo

Alberto Cercós García 09 FEB 2026 - 20:45h.

Aston Martin acaba de presentar el nuevo AMR26, el primero de Adrian Newey y que pilotará Fernando Alonso en 2026

Aston Martin y Fernando Alonso ya saben qué hacer en los próximos test de F1

La presentación del nuevo AMR26 es una de las más esperadas de toda la parrilla de la Fórmula 1. Es curioso, porque un evento de este calibre tampoco tiene una cobertura especial más allá de ver si el diseño del monoplaza es rompedor o continuista. Pero tras todo lo que protagonizaron en los test de Montmeló, ver cómo será el definitivo monoplaza de Fernando Alonso provoca que todo el mundo esté muy pendiente. En esos primeros test de pretemporada, el primer 'hijo' de Adrian Newey en clave Aston Martin dejó a mucha gente con la boca abierta. Aficionados, periodistas e incluso rivales como George Russell y Mercedes. El AMR26 llega con la expectación por las nubes, y no solo por cómo se desarrollaron los test en Barcelona, sino por todo lo que han prometido Adrian Newey, Fernando Alonso o Lawrence Stroll.

El objetivo de este 2026 para Aston Martin no es otro que ganar. Mientras 2024 y 2025 se superaron de una manera muy discreta y, por momentos, críticas; la idea que tienen en Silverstone es recuperar la eficacia que sí tuvieron en 2023 con Fernando Alonso al volante. Desde que se confirmó que Adrian Newey iba a ser el ingeniero que se iba a dedicar en cuerpo y alma al AMR26, la sensación de creer en cosas grandes hizo acto de presencia. Y gracias a él, el AMR26 ya está en boca de todos. El diseño rompedor con el que Alonso estrenó el monoplaza en Montmeló mete mucho miedo, aunque el propio Newey ha afirmado que el coche que ruede en Australia será algo diferente. Pero da igual: la impresión, y más la primera, es lo que cuenta.

Los test de Bahréin, una prueba de fuego

Fernando Alonso y Lance Stroll no pudieron sacar mucho jugo al nuevo monoplaza en los test de Barcelona. Newey prefirió apurar en Silverstone antes de poner el coche en pista sin ciertos ajustes. Ahora, a las puertas de unos nuevos test en Bahréin, el reto de Aston Martin es mayúsculo. En la escudería británica tienen muchas cosas pendientes: desde confirmar que la aerodinámica de Newey funciona a probar el límite del nuevo motor de Honda. A fin de cuentas, en Montmeló se pecó de prudencia. Pocos kilómetros y con el limitador del velocidad puesto. Desde este mismo miércoles, eso debería desaparecer y los pilotos no tendrían que tener problemas en forzar el motor para confirmar que es fiable.

Además, se antoja una temporada vital para Fernando Alonso. El piloto español tantea con una posible retirada y, a las puertas de estrenarse como padre, este 2026 podría ser el último en la Fórmula 1. Eso crea aún más presión tanto para Adrian Newey como para Aston Martin. La más que ansiada '33' sigue ahí, pero el soñar con un tercer Mundial... es algo que en la escudería británica no esconden: van a por todas.

Así es el AMR26

La espera ha finalizado y hemos conocido como será el coche con el que el asturiano competirá a partir del 8 de marzo. La revolución que ha presentado el equipo inglés no ha llegado a la maqueta presentada, pues no se parece apenas a lo que se vio en Barcelona.

Eso sí, la livery ha mantenido los colores verdes y negros como principales, continuando con la tradición. Un tono más claro de verde aparece en los laterales, y el azul predomina en la parte superior del alerón trasero.

Aramco luce como patrocinador principal en el equipo comandado por Lawrence Stroll, con el logo fijado en la parte superior y Honda presidiendo en el morro.