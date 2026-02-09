Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 19:47h.

Los groguets llegan hasta con siete bajas; Manolo no quiere más descuidos

La decisión del Villarreal con Carlos Romero

Compartir







El Villarreal CF y el RCD Espanyol se enfrentan en el partido que cierra la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS. Groguets y pericos se miden en La Cerámica, en un partido al que Marcelino García Toral acude con hasta nueve bajas. Así las cosas, el técnico trata de aminorar la carga de minutos, pero nada parece funcionar. Delante estarán los de Manolo González, una de las revelaciones de este curso y que, tras meterse en la lucha por Europa, cosecharon un par de malos resultados que los han alejado de la pelea. Sea como fuere, ambos se baten en duelo este lunes, y estas son las alineaciones de ambos conjuntos:

Por parte del Villarreal, Marcelino sale con Luiz Júnior en portería. El brasileño estará escoltado por Pau Navarro y Renato Veiga como centrales, con Santi Mouriño en el lateral derecho y Sergi Cardona en el perfil izquierdo de la defensa.

Ya en el centro del campo, Dani Parejo llevará la manija y el tempo del partido junto a Pape Gueye, que tratará de fajarse en tareas defensivas y, a su vez, llegar al área con la contundencia que le caracteriza. El desborde correrá a cargo de Nicolas Pépé por la banda derecha, y Alberto Moleiro en el perfil izquierdo, aunque seguro que pisa mucho zonas interiores. En la punta de lanza, Gerard Moreno acompañará a Georges Mikautadze.

De este modo, el Villarreal sale con: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pepé, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Por su parte, el RCD Espanyol apuesta por Marko Dmitrovic en portería. Fernando Calero y Lele Cabrera serán la pareja de centrales, con Omar El Hilali cerrando en el lateral derecho y José Salinas en el lado izquierdo de la defensa.

El doble pivote lo compartirán Urko González de Zárate en tareas defensivas y tácticas, junto a Pol Lozano, más encargado a la creación y elaboración del juego. Como enganche, pero con mucha libertad, jugará Edu Expósito. Y, ya en la delantera, Tyrhis Dolan actuará por una banda, Pere Milla por la otra y Roberto Fernández será el delantero centro.

PUEDE INTERESARTE El mercado de agentes libres en LALIGA: las opciones más contrastadas que aún se pueden fichar

Así pues, el Espanyol sale con: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Urko, Pol Lozano, Edu Expósito; Pere Milla, Dolan y Roberto.