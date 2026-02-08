Jorge Morán 08 FEB 2026 - 13:31h.

El técnico habló de Thomas Partey, Gerard Moreno, Ayoze y Cardona

La decisión del Villarreal con Carlos Romero

Con sólo LALIGA como única competición para el Villarreal, los de Marcelino García Toral saben que deben dejarse todo si quieren meterse a la Champions League la próxima temporada. Pero cuando más necesitan, menos jugadores disponibles tienen, sumando nueve bajas la pasada semana. Muchos de ellos llegarán entre algodones al encuentro contra el Espanyol.

Pese a ello, el técnico del submarino cree en una victoria que les permitiría salir de su racha negativa de resultados. "Nosotros jugamos en casa, queremos ganar y sabemos lo que supone este partido: si ganamos, los alejamos a once puntos más el “average”; si perdemos, se ponen a cinco. Eso le da aún más importancia", dijo en rueda de prensa.

Las bajas del Villarreal ante el Espanyol

Durante la sesión con los periodistas, Marcelino habló de todas las bajas del equipo, siendo Thomas Partey el que más mala pinta tiene. "Seguro que no va a estar, porque todavía no ha podido trabajar con el equipo en plenitud", dijo sobre el mediocentro.

"En el caso de Ayoze se ha ido incorporando de manera progresiva al grupo y hoy, después del entrenamiento, veremos y decidiremos si ya está disponible o si es más prudente esperar un poco más. Sobre todo porque, si el propio futbolista siente que no se encuentra en plenitud, preferimos dejarle algo más de tiempo", comentó del delantero.

Una rueda de prensa en la que también habló de Gerard Moreno o Sergi Cardona, que tuvieron 'algunos problemas' durante la semana. "Con algunos jugadores tenemos que ser especialmente prudentes y analizar bien las cargas de trabajo, profundizar todo lo que podamos en ese aspecto para intentar evitar lesiones", señaló antes de recibir al Espanyol.

"En principio, la previsión es que entrenen todos los jugadores de los que estamos hablando, repito, excepto Thomas Partey, que todavía no está en una dinámica total con el grupo”, zanjó Marcelino en rueda de prensa.