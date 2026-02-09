Los Mossos investigan una presunta agresión sexual del hermano de Ansu Fati a una mujer, según ABC

eldesmarque.com 09 FEB 2026 - 21:50h.

El Diario ABC ha revelado que los Mossos D'Esquadra han abierto una investigación en torno a una presunta agresión sexual de Fatinho Jr., hermano mayor de Ansu Fati, a una mujer holandesa.

Más datos sobre la presunta agresión sexual

Según recoge el medio mencionado, la chica habría salido de fiesta con los mencionados a la conocida discoteca Shoko y después se habrían desplazado hasta un domicilio. En él se despertó desnuda y con Fatinho al lado, como se puede leer en la noticia.

"La mujer cree que ha podido ser víctima de sumisión química y, por ese motivo, fue trasladada hasta un centro hospitalario para realizarle las pruebas pertinentes", añaden.

Aunque no se prevé que este análisis confirme el consumo de las sustancias, pues suelen desaparecer en pocas horas del organismo.

La presunta víctima ha indicado que sufrió tocamientos y en el primer registro de la Policía consta que recibió una bofetada por parte de Fatinho Jr.

El caso se encuentra ahora en manos de la Región Policial Metropolitana Sur, a quien le recae la responsabilidad por el lugar donde, según se explica, ocurrieron los hechos.

Depende de cómo evolucione el asunto y de si la supuesta víctima decidiese presentar denuncia, podría ser la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra quien tomase el mando de la investigación.