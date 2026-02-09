Este es el Pokémon favorito de Lamine Yamal

Gustavo Maeso 09 FEB 2026 - 13:52h.

El joven talento de Barcelona se suma a la campaña global de Pokémon por su 30 aniversario

Ya sabíamos que Pokémon preparaba un anuncio para celebrar su 30 aniversario en el descanso de la SuperBowl 2026. Y el anuncio ha dado pie a una campaña global que apunta a los fans de la franquicia a través de famosos de todo el mundo. Entre ellos, Lamine Yamal, el joven talento del fútbol español, ha revelado cuál es su Pokémon favorito en el marco de una ambiciosa campaña internacional que celebra los 30 años de uno de los nombres más influyentes de la historia de los videojuegos. ¿Cuál es tu Pokémon favorito?, ¿y el de tus ídolos de la música. el cine o el deporte?

Por cierto, el Pokémon favorito de Lamine Yamal es Zygarde.

Una campaña global con sello generacional

La revelación llega de la mano de The Pokémon Company International, que ha puesto en marcha la campaña “¿Cuál es tu favorito?”, una iniciativa global para conmemorar los 30 años de la franquicia Pokémon. El pistoletazo de salida no ha sido menor: un anuncio emitido durante la Super Bowl LX, uno de los mayores escaparates mediáticos del planeta.

En ese spot, que puedes ver sobre estas líneas, aparecen figuras de primer nivel del deporte y la cultura pop compartiendo su Pokémon favorito. Junto a nombres como Lady Gaga, Charles Leclerc o Jisoo, Lamine Yamal aporta una presencia muy especial, especialmente relevante para el público deportivo y juvenil en España.

“¿Cuál es tu favorito?”: una pregunta que une a millones

Tal y como explica Kenji Okubo, presidente de The Pokémon Company International, la pregunta “¿Cuál es tu Pokémon favorito?” ha estado presente desde el nacimiento de la saga y sigue siendo un potente generador de conversación . La campaña busca precisamente eso: unir a la comunidad global de entrenadores, independientemente de su edad, país o aficiones.

Además de la predilección por Zygarde de Lamine Yamal, el spot nos devela los favoritos de variso famosos: a Lady Gaga le gusta Jigglypuff, a Trevor Noah (Psyduck), a Maitrey Ramakrishnan (Luxray), a Jisoo (Eevee), a Young Miko (Gengar) y a Charles Lecrerc (Arcanine).

Únete a la conversación con Pokémon GO

La celebración del 30 aniversario también tiene un fuerte componente interactivo. Desde hoy, los fans pueden crear su propia imagen “¿Cuál es tu favorito?” gracias a una nueva función de cámara en Pokémon GO, que además celebra su décimo aniversario este año .

Los jugadores pueden elegir a su Pokémon favorito, hacerse una foto y compartirla en redes sociales con el hashtag #Pokemon30, reforzando así el sentimiento de comunidad que define a la franquicia.

La campaña se completará con experiencias presenciales a lo largo del año, como los eventos Día Radiante y Noche Electrizante, pensados para públicos distintos pero unidos por la misma pasión por Pokémon. Actividades familiares, propuestas para fans veteranos y encuentros diseñados para seguir estrechando lazos dentro de la comunidad.