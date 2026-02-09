Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 20:35h.

El navarro ya ha sido operado de su fractura por estrés en el pie derecho

Mikel Merino ya cuenta hacia atrás para su recuperación. El centrocampista (y, en ocasiones, delantero) del Arsenal sufrió una aparatosa lesión en forma de fractura en el pie que le mantendrá alejado de los terrenos de juego varios meses. En este sentido, la lesión del jugador pamplonés llega en el momento más inoportuno: cuando estaba realizando su mejor fútbol tanto con su club como en la Selección Española. Eso sí, si Luis De la Fuente admite que va a esperar a Dani Carvajal, cuya situación en el Real Madrid es toda una incógnita, seguramente al navarro también lo aguardará hasta el último momento antes de revelar la convocatoria, con o sin él.

Así las cosas, el jugador ya se ha sometido a la operación que necesitaba para poder iniciar su recuperación. Esta constará de un período de reposo absoluto sin apoyar el pie lo más mínimo para esperar a que suelde la fractura. Posteriormente, comenzará la rehabilitación progresiva. El mensaje del futbolista ha sido de pura positividad y resiliencia. Y es que, con el pulgar hacia arriba, ha acompañado la foto del siguiente comentario: "¡Cirugía hecha! Ya más cerca de estar de vuelta. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes y amor. De verdad que me da incluso más energía para afrontar este desafío. ¡Vamos!", deseaba en sus perfiles oficiales.

En este sentido, Mikel Merino ha recibido decenas de miles de comentarios. Alguno de ellos, como no podía ser de otra manera, proceden de sus propios compañeros. En este sentido, desde David Raya, Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesús, Declan Rice, Gyokeres, Timber, Piero Hincapié, Eze o Martinelli, quienes comparten equipo con él en el Arsenal, hasta viejos conocidos y compañeros en la Selección Española, como Adama Traoré, Remiro, Joselu o el Osasuna, le han deseado lo mejor al jugador. Aunque, eso sí, estos son solo algunos de los que le han mandado ánimos al jugador a través de comentarios en la publicación.

Así las cosas, de momento se desconoce el tiempo de baja aproximado de Mikel Merino. Y es que, al tratarse de una fractura por estrés y ser este tipo de lesión bastante poco frecuente, apenas hay información al respecto sobre tiempos marcados. Lo que sí queda claro es que el jugador apretará al máximo para tratar de acortar el tiempo de recuperación e intentar estar en las mejores condiciones posibles de cara a la cita mundialista del próximo verano en Estados Unidos. Luis De la Fuente le espera.