Disputadas 23 jornadas y a falta de 15 para finalizar LaLiga EA Sports, tanto la clasificación general como los premios individuales van cogiendo forma. El FC Barcelona y el Real Madrid están separados por un solo punto, por lo que el título se decidirá por cuestión de detalles. En el Trofeo Pichichi, Kylian Mbappé está lanzado con 22 tantos en su haber. Y en el Trofeo Zamora, la igualdad es máxima: cuatro porteros tienen un coeficiente inferior a 1.

Cabe recordar que para optar al Zamora, los porteros deben disputar al menos 28 partidos con 60 minutos en cada uno de ellos. A partir de ahí, se elabora una clasificación en la que se dividen los goles recibidos entre los encuentros disputados. Y esa clasificación, de momento, la lidera Joan García.

Clasificación del Trofeo Zamora

El meta del Barça es actualmente el menos goleado del campeonato, pues sólo ha recibido 12 goles en 17 jornadas. En este sentido, cabe destacar que el catalán se perdió seis jornadas ligueras por lesión en las que jugó Szczesny, que recibió 11 goles. Esto significa que Joan, que tiene un coeficiente de 0,71 goles encajados por partido, no puede perderse más de cuatro encuentros de aquí a final de LaLiga si quiere seguir optando al trofeo.

Eso sí, los equipos menos goleados son el Real Madrid y el Atlético, que han recibido 18 tantos cada uno en 23 jornadas. Curiosamente, tanto Thiaut Courtois como Jan Oblak se han perdido un partido cada uno por lesión, por lo que sus estadísticas individuales son las mismas: 18 goles recibidos en 22 jornadas y un coeficiente de 0,82 tantos por partido.

El cuarto portero que aún tiene opciones de pelear por el trofeo es Luiz Junior. Pese a que Marcelino tuvo dudas en las primeras jornadas, el meta se ha afianzado bajo la portería del Villarreal y ha encajado 17 tantos en 18 jornadas, por lo que tiene un coeficiente de 0,94. Si este lunes, ante el Espanyol, es titular y consigue no encajar, ese coeficiente bajaría a 0,89.

A partir de ahí, el resto de guardametas tienen un coeficiente superior a 1. Porteros como Radu (1,09), David Soria (1,22) o Dmitrovic (1,23) tendrían que bajar mucho sus estadísticas para conseguir meterse en la batalla por un Zamora que, a diferencia de otros años, puede decidirse en las últimas jornadas.