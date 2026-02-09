El delantero del Atlético puede ser clave en las elecciones del Barça, que se celebrarán el 15 de marzo

Santi Cañizares avanza el futuro de Julián Álvarez en el Atlético y explica su bajón: "Siempre que lo vi..."

Julián Álvarez puede ser clave en las elecciones del FC Barcelona. Joan Laporta y su junta directiva presentan este lunes su dimisión como paso previo necesario a la convocatoria electoral, en la que el mandatario parte como gran favorito. No será el único candidato, pues hay muchas voces contrarias a la figura del actual presidente. Y una de ellas, además, quiere llevar a la estrella del Atlético de Madrid como principal baza para los comicios.

Según informa el diario Marca, al menos un candidato a las elecciones ha contactado ya con el entorno de Julián para que sea el fichaje estrella del Barça en verano en caso de ganar la carrera presidencial. De momento, no ha trascendido el nombre de dicho candidato. Lo que sí parece evidente es que contar con Julián podría ser un as en el manga a tener muy en cuenta para plantar cada a Laporta.

El interés del Barcelona en el argentino viene de lejos, si bien es cierto que la noticia llega en su momento más bajo en el Atlético. Suma más de tres meses sin marcar un gol en LaLiga EA Sports y su nivel está más que cuestionado entre los aficionados del Metropolitano. Sólo ha anotado siete tantos en el campeonato doméstico, pero es que cinco de ellos fueron en cuestión de tres días, en dos jornadas consecutivas, allá por el mes de septiembre.

El precio de Julián Álvarez y su situación en el Atlético

Cabe recordar que Julián, que acaba de cumplir 26 años, llegó al Atlético de Madrid en verano de 2024 procedente del Manchester City a cambio de unos 70 millones de euros fijos más otros 20 millones en variables, según distintas informaciones. Se trata del segundo fichaje más caro de la historia del club rojiblanco, sólo superado por los 120 millones que pagó al Benfica por la llegada de Joao Félix.

En términos contractuales, el delantero está blindado. Tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros que ningún club tiene capacidad de pagar.

Eso sí, su situación actual no es la mejor. Desde que llegó al Atlético, ha marcado 40 goles y ha repartido 13 asistencias en 89 partidos, pero está firmando una temporada muy decepcionante desde el punto de vista individual. Varias voces llevan meses apuntando a ese interés del Barça, que ahora podría hacerse realidad con vistas a la campaña electoral.