El audio VAR de la jugada del fuera de juego del Griezmann en el Atlético-Betis

Celia Pérez 09 FEB 2026 - 10:29h.

El colegiado fue al monitor para ver si el francés interfería en la jugada

El Atlético de Madrid cayó este domingo frente al Real Betis en el Metropolitano en un duelo definido por el único tanto de Antony. Fue un partido, tal y como reconoció el Cholo, en el que los de Pellegrini hicieron un gran trabajo en defensa, que bloqueó una y otra vez las intentonas del conjunto colchonero. Aún así, el cuadro rojiblanco lo intentó y bien pudo haber empatado el marcador en un centro medido de Giuliano Simeone a Griezmann que acabó enviando al fondo de su propia portería Diego Llorente, pero la posición adelantada del francés en la jugada acabó anulando el tanto.

Pues bien, Busquets Ferrer fue avisado por el VAR para analizar la jugada y tras visionarla en el monitor decidió no dar validez al tanto al entender que Griezmann, que estaba en posición antirreglamentaria, interfería a Diego Llorente, que acabó enviando el esférico al fondo de la red de Álvaro Valles.

El audio VAR del fuera de juego de Griezmann

VAR: "Mateo, te recomiendo una revisión para que analices un potencial fuera de juego. Por una posible interferencia del jugador del Atlético de Madrid sobre el adversario".

Árbitro: "Vale".

Árbitro: "Estoy en la pantalla. Cuando quieras, Truji".

Árbitro: "Vale, ahí hay posición de fuera de juego de Griezmann, ¿verdad?".

VAR: "Correcto, esa es la posición de fuera de juego".

Árbitro: "Vale, pónmela en dinámico".

Árbitro: "Vale, Griezmann está en posición de fuera de juego e interfiere claramente en el defensor. Voy a reanudar con fuera de juego".

La jugada en cuestión no ha estado exenta de polémica, no tanto por la decisión de Busqutes Ferrer, sino por las imágenes facilitadas por la sala VOR, en las que se observa que el balón está en el aire y no a ras de suelo, cuando centra Giuliano. Todo ello no indica que Griezmann no estuviera en fuera de juego, o que sí, sino que la imagen elegida no es supuestamente la exacta al momento.