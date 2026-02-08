La reacción de Mateu Alemany al cambio de Lookman en Atlético de Madrid - Betis

Celia Pérez 08 FEB 2026 - 22:58h.

Las cámaras captaron al director de fútbol en el palco

Simeone destaca a Pellegrini, pasa de las quejas del césped y valora el cambio de Julián Álvarez: "No pienso en eso"

En menos de una semana ha dado para que Ademola Lookman aterrizara en Madrid, pasara el reconocimiento médico con el Atlético, formalizara su contrato, debutara a lo grande en Copa y volviera a estrenar titularidad en el Metropolitano este domingo. El atacante nigeriano llegó en los últimos compases del mercado invernal como apuesta de Mateu Alemany en un mercado un poco tenso con Diego Pablo Simeone y quizás, por ello, todas las miradas se centran en el director de fútbol colchonero cuando el futbolista está en escena.

Si hace unos días, las cámaras captaban a Alemany sonriendo en el palco de La Cartuja tras el gol de Lookman, en esta ocasión las cámaras han estado pendientes de la reacción del director de fútbol al ser cambiado por el Cholo Simeone. Y es que en redes sociales han difundido su cara cuando el delantero nigeriano abandonaba el terreno de juego del Metropolitano, dejando su lugar a Obed Vargas.

En dicha imagen se puede ver a Mateu torciendo la cara, en un gesto que bien podría ser por el cambio o por cualquier otra circunstancias que se estuviera dando en ese momento.

Mateu y Simeone han mantenido un mercado de fichajes de tiras y aflojas. Mientras que el director de fútbol dejaba clara por activa y por pasiva que únicamente iban a fichar a jugadores que mejorasen lo que había, Simeone reclamaba una y otra vez refuerzos para su plantilla mientras estaba sumido en un tramo importantísimo de la temporada con varias competiciones por delante.

Tensiones aparte, Lookman tuvo un estreno perfecto en el partido de Copa y eso le llevó a repetir titularidad este domingo en el Metropolitano, aunque las sensaciones han sido muy distintas. El equipo al completo no estuvo fino y el delantero no fue lo decisivo que se esperaba de él.