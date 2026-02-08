Celia Pérez 08 FEB 2026 - 21:22h.

El técnico rojiblanco valora el partido de su equipo

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Betis: suspensos y aprobados de la derrota en el Metropolitano

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por los micrófonos de Movistar para analizar la derrota del equipo ante el Real Betis. El técnico rojiblanco no buscó excusas y destacó el buen planteamiento del conjunto de Pellegrini, además de dejar a un lado la posible polémica con el fuera de juego milimétrico de Griezmann o con el estado del césped del Metropolitano.

Qué le ha faltado al equipo: "No pudo resolver con una defensa muy ordenada, muy disciplinada, con un grandísimo trabajo defensivo. Romper esa línea línea defensiva que trabajaron muy bien".

Romper el planteamiento del Betis: "Creo que el equipo no fue por falta de voluntad, de trabajo o de correr. Sino nos faltó claridad de desordenar una defensa ordenada como tuvo el Betis. Trabajó muy bien. Fue un justo ganador".

Falta de contundencia: "No tuvimos situaciones de gol directamente. El equipo no generó situaciones de gol. El rival defendió muy bien, pero no nosotros no generamos situaciones. No fuimos claros en el últimos tramos. Felicitar al rival y a seguir trabajo".

Estado del césped: "Ellos son los que juegan. Yo no pienso en eso".

Fuera de juego de Griezmann: "A veces toca a favor, otras en contra. No perdimos por eso".

Cambio de Julián: "Lo necesitamos. Es un jugador importantísimo para nosotros. El mejor futbolista que tenemos. Ojalá pueda estar bien de cara al jueves".

Recuperar al equipo para el jueves: "Veníamos de un buen momento y hay un partido muy importante por delante".

Tras la derrota de este sábado el equipo ya pone el punto de mira en el partido de semifinales de Copa del Rey frente al FC Barcelona. Tal y como ha manifestado el Cholo, las excusas no valen y los rojiblancos tendrán que poner toda la carne en el asador para sacar adelante una eliminatoria más que exigente.