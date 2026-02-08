Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 20:46h.

El uno por uno del Betis contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano

Manuel Pellegrini recibió multitud de críticas tras la eliminación en Copa del Rey

Manuel Pellegrini vuelve a sonreír. El técnico chileno, principal señalado tras la derrota ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, asumió las críticas, hizo autocrítica ante los medios de comunicación y llegó este domingo al Metropolitano con un plan que permitió cambiarlo todo. Victoria y 'reventón' a los malos comentarios.

Porque como contábamos en la previa, las opciones de cambiar de manera radical en el Metropolitano no pasaba tanto por los nombres, que fueron semejantes a los de la eliminatoria de Copa del Rey, como por la idea o el sistema.

Desde que acabase la cita en Copa del Rey, tras la que Pellegrini asumió que "cambiaría todas" sus decisiones, el chileno sabía que la cita del domingo sería clave y en el Metropolitano decidió dar un nuevo giro a su ideal.

El Betis, más replegado y más convincente

Defendido incluso por sus jugadores, como hizo Fidalgo este domingo al asumir que la presión del jueves era "lógica" al jugar como locales, Manuel Pellegrini intentó que su equipo fuese más convicente en Madrid y, de primeras, movió las líneas para ser más fiel a su idea.

Sin modificar en demasía su sistema, replegó las líneas, acercó a Pablo Fornals, teórico mediapunta, a la línea de mediocampo, colocando a los tres centrocampistas mucho más juntos, y retrasó la defensa para no exponerse tanto.

El chileno reconocía que el jueves el Atleti combinó de manera muy cómoda por dentro y atacó a la espalda con Lookman y había que cambiarlo. Hasta cuando faltaban efectivos.

Porque en la gestión de los cambios, Pellegrini arriesgó y acertó. Acabó la cita con Nelson Deossa como delantero centro a falta de un '9' puro en el banco, colocó a Marc Bartra como pivote por delante de la defensa y el Atleti fue incapaz de descifrar su telaraña.

Perdió y aprendió. Manuel Pellegrini, a la primera, cambió todo y reventó todas las críticas que había a su alrededor.