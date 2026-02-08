El uno por uno del Betis contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano

Álvaro Borrego 08 FEB 2026 - 20:28h.

El Betis se rebela contra las dudas y gana 15 años después en casa del Atlético

Pellegrini cuenta lo último que se sabe sobre la lesión de Lo Celso

Casi 15 años después. El Real Betis se rebela contra los obstáculos, cuando más dudas había, y consigue un triunfo histórico en el feudo del Atlético de Madrid (0-1). Un premio que ha tardado en llegar tres lustros. Manuel Pellegrini aceptó las críticas, trabajó y reinventó su sistema, con unas líneas más defensivas que brindaron al equipo el empaque que tanto echaba en falta. Antony, decisivo.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Atlético de Madrid.

Álvaro Valles (8): Demostró que fue una negligencia dejarlo en el banquillo el jueves. 5 paradas. 1.35 goles evitados. Otra vez apareciendo para salvar al Betis. Qué porterazo.

Aitor Ruibal (5): Tuvo algún despiste defensivo con Lookman, habilitado en un par de ocasiones. Vivió en un uno contra uno constante, pero lo solventó con más arrojo que limpieza. Hoy le toca agradecer las ayudas a Antony, mucho más solidario que de costumbre.

Diego Llorente (10): Salvaje. Descomunal. Brillante. De largo el mejor partido de un central del Betis esta temporada. Hasta el gol anulado salvó su única mácula en el partido. Bestial. 100% de duelos terrestres ganados. 14 contribuciones defensivas. Imponente. Omnipresente. Omnipotente.

Natan (9): Como en sus mejores tardes. Un animal competitivo, especialmente demoledor por arriba. 9 contribuciones defensivas. Achicando balones por todos los flancos.

Ricardo Rodríguez (8): Al César lo que le corresponde. Si no fue su mejor actuación con la camiseta del Betis, cerca estuvo de serlo. Sabiendo sufrir, arropadito atrás y dándole la tarde nada menos que a Simeone y Llorente.

Marc Roca (6): De menos a más. Está pagando la acumulación de partidos y eso le hace llegar tarde -y mal- en no pocas ocasiones... pero lo corrigió con jerarquía. Tres despejes, un tiro bloqueado, cinco contribuciones defensivas y dos recuperaciones. Terminó especialmente brillante, sacando muchos balones cruciales.

Fidalgo (6): Fue a lo seguro, sin cometer riesgos. Se ofrece, la recibe, se gira y la da. Un tremendo ejercicio de compromiso, intentando ofrecer siempre una ayuda al compañero. Solo falló dos pases. Un 100% de acierto en campo propio. Aportación inmediata.

Pablo Fornals (5): Aunque estuvo bien con balón, filtrando pases a la espalda de la defensa (uno brillante para dejar solo a Bakambu), se le vio demasiado mermado en el plano físico, cansado por la acumulación de partidos. Un lastre que le impidió ser tan incisivo como acostumbra.

Ez Abde (6): Una versión de ida y vuelta, especialmente maduro. Cuando es profundo en ataque fue dañino, sabiendo cuándo acelerar y cuándo madurar las jugadas, pero también se puso el mono de trabajo para ayudar al lateral. Le faltó, eso sí, un poco de fuerza en los lances con Llorente.

Antony (8): Por esto le firmaron. Para ser decisivo. Para aparecer cuando más le necesita el equipo. Una genialidad suya adelantó al Betis. Le debió 'escocer' la eliminación del jueves y es digno de subrayar su sacrificio defensivo. Algo que desde luego no es habitual.

Bakambu (6): No era fácil, pero cumplió con creces. Fijó a los centrales, le dio salida al equipo y se generó los espacios él solito para ponerse tener ocasiones. Le honra el compromiso... pero es ni queriendo un delantero de élite puede fallar tantas claras. Erró dos clarísimas, pero cuando el viento sopla a favor todo se ve con mayor perspectiva.

Suplentes

Sergi Altimira (8): En modo escoba. Entró para apagar fuegos, mantener la compostura y achicar balones.

Deossa (): S.C

Riquelme (): Tuvo en sus botas el 0-2 a falta de un minuto, pero le faltó algo de altura a su 'picadita'. Habría sido la guinda.

Bartra (-): Entró casi al final y Pellegrini lo puso de pivote defensivo... junto a Marc Roca. Por poner en contexto esta nueva versión del Betis.