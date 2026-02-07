Álvaro Borrego 07 FEB 2026 - 13:49h.

El argentino ha sido dado de baja en la Europa League y su lesión durará más que las de Isco o Amrabat

El Real Betis informó el pasado martes del estado de Gio Lo Celso, que sufre una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho. El futbolista arrastra ese problema desde el partido frente al PAOK, pero la entidad decidió anunciar el parte médico una vez concluido el mercado de fichajes para no entorpecer algunas negociaciones. Una noticia de infaustas consecuencias para los intereses de Manuel Pellegrini, dado que el argentino se perderá buena parte de lo que queda de temporada.

Como mínimo, y siendo optimistas, Lo Celso estará al menos dos meses de baja, por lo que entre una cosa y otra, y en el mejor de los casos, apenas podría jugar poco más de un mes de competición. Su lesión ha llevado a Manuel Pellegrini a tomar la decisión de quitarle la ficha en la Europa League para darle entrada a Álvaro Fidalgo, con la previsión de que tanto Isco Alarcón como Sofyan Amrabat deben reincorporarse antes al equipo.

Sobre esa decisión habló este sábado Manuel Pellegrini, aludiendo que Lo Celso no estaría para los octavos ni tampoco para unos presumibles cuartos de final... como mínimo: "Es una decisión muy difícil, dejar a un jugador tan importante como Lo Celso fuera de la lista era bastante complicado. La recuperación de Gio se sabe cómo va a ser, las otras pueden ser más largas y más cortas. Gio no llegaba en ningún caso a los octavos de final y veríamos si a los cuartos. Con su lesión era complicado jugar jueves y domingo. Ojalá se recupere pronto, la llegada de Álvaro fue por la larga recuperación suya y veremos lo que se demora Isco. Fue una decisión difícil, pero la más cuerda por la participación que puede tener en las dos competiciones".

Para este fin de semana será baja Chimy Ávila por una molestia muscular. El entrenador lo espera para el próximo compromiso frente al Valencia, en el que también debería estar ya el Cucho Hernández: "El Cucho habría que preguntarle más al cuerpo médico cuándo va a ser su recuperación, está haciendo trabajos parciales, todavía no está en condiciones esta semana, veremos para cuándo está, y el Chimy tuvo una molestia que le impide estar esta semana".

También debe recuperar a Bellerín, quien si todo va bien estará la próxima semana de vuelta con el grupo: "Hablando con el doctor me dijo que Héctor ya debía aparecer la próxima semana en el trabajo de campo, normalmente a la semana siguiente se entrena con el plantel así que espero que en dos o tres semanas esté en condiciones".