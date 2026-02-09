Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 08:32h.

El argentino no marca desde el pasado 9 de diciembre ante el PSV

Simeone se carga a Julián Álvarez en su triple cambio en el Atlético al descanso

Compartir







MadridJulián Álvarez no está. Superada la indisposición que le impidió saltar de inicio contra el Real Betis en la Copa del Rey, el campeón del mundo regresaba al once en el duelo liguero del pasado domingo. La aportación del argentino volvió a estar muy por debajo de lo esperado y el 'Cholo' Simeone no dudó en sustituirle. El Atlético de Madrid no logró el empate sin él en el campo, pero sí mejoró en ataque. Santi Cañizares arroja luz a esta complicada situación y avanza su futuro en el equipo.

El ahora tertuliano compareció ante los micrófonos de El Partidazo de COPE tras la derrota colchonera en el Metropolitano. Sin poner paños calientes, Cañizares buscó explicación al 'Caso Julián' con experiencias personales que vivió a lo largo de su carrera deportiva.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Mateu Alemany al cambio de Lookman en Atlético de Madrid - Betis

Para el exportero profesional, el futuro próximo del delantero argentino está claro, pues con este nivel de forma Simeone no le podrá garantizar el puesto. Eso sí, pese a las reflexiones, Santi Cañizares tiene claro que es el propio Julián Álvarez el que debe pensar en lo que está ocurriendo.

Santi Cañizares explica la situación de Julián Álvarez en el Atlético

Con la llegada del mediático Ademola Lookman, Simeone gana un nuevo y distinto cromo para el ataque, lo que aumenta su abanico de posibilidades. Con este bajón de forma de Julián, el tertuliano tiene claro su futuro próximo: "Él ni va a desaparecer de las alineaciones ni va a ser titular indiscutible en esta forma. Él va a tener sus momentos, como los está teniendo, más o menos dependiendo de las situaciones de partido".

Eso sí, Cañizares no pone el foco en Diego Pablo Simeone, sino en el propio futbolista: "No es una cuestión que haya que tomar una decisión con él, es él el que tiene que tomar una decisión, hacerse una reflexión y entender, buscar y encontrar cuál es el motivo por el que no está rindiendo".

Por último, el exportero trató de explicar esta difícil situación con vivencias pasadas: "A mí personalmente, y esto siempre lo he defendido sin ninguna información, cuando hay un bajón tan grande de rendimiento de un jugador no es una cuestión de dentro del equipo, una cuestión seguramente que algo le distrae de su vida personal. Puede ser así, no digo que sea esto ni que sea el caso de Julián, pero que me sorprende tanto su cambio de rendimiento, que yo siempre cuando he visto esto... es porque hay algo que me distrae y no me permite tener toda mi energía".