Miguel Ángel Moyá y Fátima Diame, pareja por sorpresa

Miguel Ángel Moyá y Fátima Diame han anunciado de manera pública su noviazgo. A través de las redes sociales, con un escueto mensaje en Instagram, los dos deportistas realizaron una publicación conjunta con tres fotografías que confirmaban una relación que ha causado furor, obteniendo respuesta de personalidades como Rudy Fernández o Jordan Díaz.

"Coincidir en el momento justo. Y disfrutarlo", publicaron los dos en un post en Instagram acompañado de tres fotografías en las que aparecen juntos de manera cariñosa.

"¡Pero bueno!", escribió Rudy Fernández en las respuestas. "A botarse", respondió Jordan Díaz, en un publicación que va camino de los 18.000 'me gusta' y que ha obtenido también más de 1.000 respuestas, muchas de ellas de distintas personalidades relacionadas con el mundo del deporte.

Quiénes son Miguel Ángel Moyá y Fátima Diame

Moyá, que tiene 41 años y cumplirá 42 en dos meses, es un exfutbolista profesional español que jugó como porteros en varios equipos de primer nivel. Retirado desde 2021, su último club fue la Real Sociedad, donde estuvo durante tres años y medio. Anteriormente militó en las filas del Atlético de Madrid durante otros cuatro años, siendo además competencia directa de Jan Oblak en sus primeros cursos, además de pasar por entidades como el Valencia, el Getafe o el Mallorca. Actualmente trabaja como comentarista en distintos programas de fútbol de Movistar.

Fátima Diame es una atleta española especializada en salto de longitud y triple salto. Nacida en Valencia y con origen senegalés, tiene 29 años y ha destacado en sus últimos ejercicios tras obtener dos medallas de bronce en los Campeonato Mundiales de Atletismo de pista cubierta de 2024 y 2025. También compitió en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024, obteniendo un 21º y 15º puesto, respectivamente.

La diferencia de edad, de 12 años y medio, no ha sido un impedimento para una pareja muy relacionada con el mundo del deporte y que ha causado furor entre las redes.