La diferencia de felicitación de Álvaro Morata a su hija que evidencia la separación con Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello se han separado tras una segunda oportunidad que se dieron hace poco más de un año. Hasta ahora son pocos los datos que se van conociendo sobre la ruptura. Las primeras palabras se pudieron escuchar en boca de ella y esta vez ha sido el futbolista el que ha hablado con Alexia Rivas y lo ha contando en 'Fiesta'.

La pareja ya vive en casas diferentes como ha contando la periodista. El delantero del Como 1907 ha aprovechado este altavoz para aclarar algunas cosas que se están diciendo y para hablar sobre el doloroso momento que está atravesando.

Álvaro Morata confiesa cómo está tras su separación

"Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden. Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos medios dicen que ella es la dolida, pero no, quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal".

En este tiempo también se ha hablado de terceras personas. De hecho, de las pocas manifestaciones que ha habido al respeto, uno fue de Alice para desmentir que su ya expareja le hubiera sido desleal con una conocida de los dos. "Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora, el día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis. Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón", dijo al respecto.

Lo que sí tenían claro los dos es que en esta ocasión la separación la iban a llevar de forma diferente. No han hecho comunicado en sus redes sociales y las veces que se han pronunciado han sido muy concretas como en esta. Esta nueva oportunidad que se habían dado ya tiene su fin. Desde antes de Navidad se especulaba con la separación y semanas después se ha ido confirmando con diferentes pasos que han dado y lo último han sido las declaraciones de los dos protagonistas asegurando que lo estaban pasando mal.