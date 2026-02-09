Jorge Morán 09 FEB 2026 - 10:48h.

El lateral español volvió a quedarse sin minutos ante el Valencia

La charla de Dani Carvajal con Pintus tras volver a quedarse sin jugar

Dani Carvajal pasa sus peores horas en el Real Madrid. El lateral español está olvidado en el banquillo y desde la llegada de Álvaro Arbeloa apenas ha contado con minutos. Su imagen ante el Valencia, sin jugar y hablando con Pintus, evidencia el enfado de un capitán que termina contrato este mismo junio de 2026.

En una temporada marcada por su lesión de rodilla, de la que ya se ha recuperado, Carvajal sigue sin aparecer. La salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa no ha hecho más que complicar su situación en un club que quiere ir poco a poco con él. Y es que aunque el lateral esté deseando jugar, el Real Madrid no quiere que vuelva a recaer y es por ello por lo que no está contando apenas.

Arbeloa, sin confianza en Dani Carvajal

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid, Dani Carvajal tan sólo ha jugado 27 minutos en dos partidos (13' en Copa del Rey con el Albacete y 14' en Champions League contra el Mónaco). De los siete encuentros dirigidos por el nuevo técnico, en cinco de ellos no ha salido del banquillo y esto tiene una explicación que hemos conocido gracias a las informaciones de nuestro compañero Sergio Horas.

Para el equipo médico del Real Madrid, Carvajal tiene el alta médica, pero no el alta competitiva. Esto significa que puede entrenar, puede estar junto a todo el vestuario, pero todavía le queda fortalecer un poco más para estar al máximo nivel en el terreno de juego.

Es por ello que Arbeloa todavía no confía en él y no le ve al 100% preparado para partidos de tanta intensidad. Una situación que Carvajal no está llevando nada bien, viendo además como por delante tiene a compañeros de equipo como Fede Valverde, Trent Alexander Arnold o incluso el canterano David Jiménez.

Sin noticias de la renovación

A la situación de la recuperación, hay que sumarle la renovación. Carvajal termina contrato en junio de 2026 y, aunque es el capitán del equipo, el club todavía no ha tomado una decisión. El Real Madrid no quiere precipitarse, sabe que el lateral tiene 34 años y una larga lista de lesiones, lo que le hace ir con cuidado antes de ofrecer un nuevo contrato.