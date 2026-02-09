Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 10:09h.

El Real Madrid salió victorioso de su visita a Mestalla, donde logró doblegar al Valencia con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. Un enfrentamiento que, como acostumbra, estuvo cargado de tensión y emoción hasta el final. El duelo dejó acciones discutibles que incluso provocaron la desesperación de algún protagonista como el atacante francés, que mantuvo un rifirrafe con el cuarto árbitro que terminó en insulto.

Todo sucedió al descanso, cuando el empate a cero aún campeaba en el marcador. Tras el pitido del colegiado, Mbappé se dirigió al cuarto árbitro para pedirle explicaciones por un fuera de juego. El jugador del Madrid quería una explicación por lo sucedido en la acción a la cual se refería y obtuvo la siguiente respuesta por parte del colegiado tal y como captaron las cámaras de DAZN presentes en el estadio. "Cón cámaras es forzado. Lo siento, hablamos dentro", palabras tras las cuales todos los protagonistas se dirigieron hacia el túnel de vestuarios.

Después de minutos sin charlar, Mbappé trató de retomar la conversación justo antes del inicio del segundo tiempo en el mismo túnel. La respuesta fue la misma por parte del cuarto árbitro, lo cual provocó el cabreo del futbolista galo. "Tu vienes ahí a hablar y tú no me miras. Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y por qué no me hablas". Tras ello, le insultó. "Bufón".

Insultos de Mestalla a Mbappé

El francés fue protagonista de la cita en todos los sentidos. Mantuvo una airada discusión con el cuarto árbitro durante el intermedio, anotó uno de los tantos de su equipo en la recta final y también se llevó los reproches de Mestalla. Al francés le propinaron insultos desde algunos sectores del estadio en uno de los duelos que más chispas genera en LALIGA EA SPORTS.