Mestalla la toma con Mbappé con insultos ante la ausencia de Vinicius

Saray Calzada 08 FEB 2026 - 23:47h.

Durante un momento del partido, parte de la afición de Mestalla comenzó a insultar a Mbappé

Tensión en la grada de Mestalla con un aficionado del Real Madrid: le quitan la bufanda y la tiran

Ambiente caldeado en Mestalla el que se vivió en el partido contra el Real Madrid. Al descontento de la afición con su propio equipo tras los últimos acontecimientos se le sumaba el rival, uno de los que más chispas hace saltar a la afición. En este encuentro no estaba Vinicius, uno de los grandes enemigos y con el que se vivió uno de los episodios racistas de los que más se ha hablado en los últimos años. La afición ante la ausencia del brasileño la tomó con Kylian Mbappé.

El francés no tuvo ningún gesto hacia la grada ni nada por el estilo, pero en un momento del partido decidieron dirigirse a él con un "hijo de p***". Era cuando se iba a sacar un córner y no había hecho nada para enfurecer y despertar esa reacción tan reprochable por parte de algunos aficionados del Valencia.

Álvaro Arbeloa ve en Mbappé el nuevo Cristiano

Mbappé fue de los jugadores más activos del Real Madrid durante el partido. La buscaba al espacio y reclamaba el balón para intentar percutir la defensa de cinco defensores que había plantado Carlos Corberán. El francés persiguió su gol y lo encontró en el descuento para sentenciar y poner la puntilla a un Valencia que tuvo algún amago de crear peligro, pero se quedó muy lejos de inquietar la portería de Courtois.

Álvaro Arbeloa alabó a su jugador tras el partido y ya empieza a compararlo con Cristiano Ronaldo. "Es un jugador con mucho talento, en la ida también le hizo un gran gol. De Kylian se nos acaban los calificativos, pensamos que no íbamos a ver nada igual que Cristiano y parece que Mbappé va por ese camino", comentó en Real Madrid TV.

El Madrid no sufrió en exceso, pero tampoco dio signos de clara superioridad ante el Valencia. Tiró más de individualidades que de juego colectivo, pero con poco consiguió solventar el partido y conseguir los tres puntos que les deja de nuevo cerca del FC Barcelona.