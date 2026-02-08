David Torres 08 FEB 2026 - 22:54h.

ValenciaLe pitaron cuando salieron los equipos al campo y fue nombrado por megafonía. Hicieron el amago de pedirle su marcha con el 0-1 de Carreras. En el 80, de nuevo, con el Valencia sin ideas, se volvieron a arrancar los aficionados valencianistas. Empezó el fondo sur, dónde está la Curva Nord, y se fueron cogiendo varios sectores del campo.

La cosa fue a mayores y, un minuto después, el respetable contestó con una pañolada cuando sentó a Lucas Beltrán (el mejor), Ugrinic y Rioja y sacó a Ramazani, Guerra y Sadiq.

El runrún ya fue incesante. El grito: "Corberán, dimisión" y se fue oyendo paulatinamente con el paso de los minutos. Iba y venía.

El 0-2 de Mbappé también abrió los cánticos a la directiva, pero sin duda el técnico de Cheste se llevó la palma. Obviamente sonó el "Peter vete ya" y el "jugadores mercenarios", pero la traca final tenía nombre y apellidos: Mestalla está harta y pide un cambio que Gourlay se resiste a darles. La megafonía final y el hastío apagó la primera gran protesta contra Corberán. Pero es evidente que al técnico le han cogido la matrícula.

Corberán ratificado dos veces en 72 horas días

Contrasta el deseo de Mestalla con la postura del club. Este mismo domingo, Gourlay lo ratificaba en las cámaras de DAZN. El CEO de fútbol ha reiterado su mensaje de apoyo a Carlos Corberán. “El tema del entrenador es una cuestión sobre la que ya respondí mucho esta semana. Tiene el apoyo total de la dirección, del presidente . No corre peligro su cargo. No estamos en la situación ideal pero confiamos en que las incorporaciones del mercado de fichajes de invierno ayuden a encontrar solución a eso".