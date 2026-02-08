David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 23:00h.

Había dudas sobre el estado de Foulquier, que se quedó fuera de la lista

Con Thierry y tres centrales sólo si Foulquier no está bien: el Valencia CF se rearma ante el Real Madrid

El Valencia CF perdió ante el Real Madrid en el duelo correspondiente a la Jornada 23 de LALIGA en Mestalla. Dos goles de Álvaro Carreras y de Mbappé en la segunda parte

Stole Dimitrievski (7): Sensacional parada a Mbappé en el 18. Hizo dos o tres paradas más pero no tuvo culpa en los goles.

Gayà (7): El capitán se desfondó subiendo y bajando. Con Danjuma formó el mejor tándem ofensivo del Valencia en la primera hora de partido.

Copete (7): El central andaluz estuvo bien y atento al corte. Amonestado, se perderá el próximo partido

Cömert (7): Arropado aguantó bien la primera mitad.

Núñez (7): Ante los problemas de Foulquier, Corberán lo hizo debutar como tercer central. Sus primeros minutos fueron excelsos. Corte a Mbpappé, disparo lejano, bien con Gonzalo.. Gran partido el suyo. En el 71, con el regreso a los cuatro defensas, fue sustituido por Thierry.

Pepelu (4): El de Denia se vio superado en muchos momentos por la cuantía de rivales. Cansado y poco fresco de mente, fue sustituido en el 71 por Guido Rodríguez.

Ugrinic (5): Apareció con cuentagotas, pero cuando lo hizo, generó peligro y juego. El cansancio lo mató.

Rioja (5): Todo pundonor, poco acierto

Danjuma (5): Fue el que más lo intentó hasta el descanso pero sin acierto

Lucas Beltrán (7): Es el primero de los defensas. Su trabajo es incansable.

Hugo Duro (4): Peleó pero no tuvo ninguna ocasión antes del descanso. En la segunda parte, las ves que entró en contacto con el balón, estuvo desacertado.

Thierry (4): Salió en el minuto 71 por Unai Núñez.

Guido Rodríguez (4): Salió en el minuto 71 por Pepelu.

Javi Guerra (4: Salió en el minuto 81 por Ugrinic.

Ramazani (4): Salió en el minuto 81 por Rioja. Lo intentó

Sadiq (4): Salió en el minuto 81 por Beltrán.

El entrenador:

Carlos Corberán (3): De inicio apostó por un once titular muy reconocible con dos rotaciones: Gayà y Hugo Duro y el debut del último fichaje. Foulquier, fuera de la lista por lesión, le provocó también la entrada en el once de Unai Núñez. Hasta el descanso, su equipo estuvo muy serio.

Con un gol abajo, y pitado por Mestalla, el técnico sacó a Guido Rodríguez y a Thierry.

Después hizo un triple cambio, castigado por la grada. Sentó a Lucas Beltrán, el mejor, y Mestalla lo criticó.