Tensión en las gradas de Mestalla con un aficionado del Real Madrid al que le quitan la bufanda

Mestalla pide la dimisión de Carlos Corberán

El Real Madrid se ha impuesto este domingo al Valencia en Mestalla en un partido que ha sacado adelante gracias a una jugada individual de Álvaro Carreras en el 65' y que redondeó Kylian Mbappé en el 91'. Así los de Álvaro Arbeloa han conseguido llevarse los tres puntos en un escenario nada fácil. La tensión se palpaba en cada jugada, pero también en las gradas, donde las cámaras de Movistar han captado un desagradable momento entre un aficionado del Real Madrid y varios seguidores del Valencia.

En un momento del partido se puede ver cómo al aficionado del Real Madrid le quitan la bufanda y la tiran, él la vuelve a recoger, pero se la vuelven a quitar y a tirar por los suelos. El aficionado valencianista en cuestión se encara con él mientras que otros tratan de poner algo de paz. La situación continúa mientras se ve como el fan blanco se marcha de la grada, metiéndose por las escaleras al interior, y algún que otro fan valencanista sigue increpándole.

Fue una noche aciaga en Mestalla donde la afición está cansada de la imagen de su equipo esta temporada. Después de la eliminación copera y con un equipo que no termina de arrancar, el ambiente en estadio valencianista era frío pese a la rivalidad. Se sintió desde la llegada del autobús local, que fue recibido con pitos de parte de su afición al grito de “jugadores, mercenarios”, mientras que el del Real Madrid entró por una puerta trasera.

La afición mostró su malestar durante el partido, con pañolada incluida, y fue creciendo su malestar hasta llegar a un runrún que ya fue incesante. El grito: "Corberán, dimisión" se fue oyendo paulatinamente con el paso de los minutos por partes de unos aficionados cansados de vivir una temporada complicada.