Omar El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir y el árbitro activa el protocolo

Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 15:51h.

Pocos días después del insulto racista de Prestianni a Vinicius en el Benfica-Real Madrid, se ha vuelto a vivir un incidente similar en el Martínez Valero durante el Elche-Espanyol. Omar El Hilali ha denunciado que Rafa Mir se ha tapado la boca y le ha insultado y, después de que el delantero ilicitano lo negase, el árbitro del partido, Galech Apezteguía, ha activado el protocolo antirracista.

En la segunda parte del duelo, durante una jugada en la que Matías Dituro tenía el balón en las manos, se ha producido un enganchón que ha indignado al internacional marroquí. Enseguida ha acudido al colegiado a señalar al jugador murciano, que rápidamente ha negado haber dicho nada provocando una tangana que ha finalizado con el gesto del colegiado y el aviso por la megafonía del Martínez Valero.