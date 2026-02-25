Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 10:51h.

Mario Kempes y la falta de evidencias para sancionar a Prestianni: "A ver si consiguen alguna cámara oculta dentro de la camiseta"

No podrá jugar en el Bernabéu tras la decisión de la UEFA

Las miradas del mundo del fútbol están puestas este miércoles en el duelo de vuelta entre el Real Madrid y el Benfica en el Santiago Bernabéu. Los blancos llegan con ventaja a una cita marcada por el episodio racista que tuvo lugar entre Prestianni y Vinicius en el Estádio da Luz y que ha generado todo tipo de debates y opiniones. El jugador argentino ha viajado con la expedición del equipo portugués pese a la sanción provisional de la UEFA que le impide jugar. Un castigo que ha dado mucho que hablar y que, para algunos, es solo el inicio de la dura sanción que le espera al atacante.

Aún está por ver qué decisión tomará la UEFA al respecto después de que ninguna repetición demuestre realmente el insulto que profirió Prestianni a Vinicius. Lo único verídico hasta el momento es la confesión de por parte del jugador del Benfica, la denuncia que interpondrá el propio Prestianni por el insulto previo que le propinó el futbolista del Madrid y la sanción provisional al argentino.

A la espera de que la UEFA se pronuncie de nuevo, muchos vaticinan que a Prestianni le espera una sanción importante que marcará un antes y un después. Iturralde González, en El Larguero de la Ser, se atrevió a vaticinar el posible castigo que le espera al jugador a tenor de lo acontecido hasta la fecha.

Las declaraciones de Iturralde González

"Yo ya me arriesgaría a pronosticar que le van a caer 10 partidos", continuó el exárbitro. "Si le han puesto un partido es porque le ven signos de culpabilidad, si no, no se lo meten. Porque si no, imagínate ahora UEFA que le dice 'no más partidos'. Y dices, ostras, ¿cómo que no más partidos?. Creo que esto es la antesala a los 10 partidos", sentenció.

El duelo de este miércoles llega marcado por una situación indeseable cuya sentencia final está a la espera del dictamen de la UEFA.