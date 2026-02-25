Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 06:31h.

Kylian Mbappé dio motivos para ser sustituido ante Osasuna: el Big Data avala las críticas del madridismo

Sigue arrastrando problemas físicos

La temporada empieza a entrar poco a poco en su recta final y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá asoma a la vuelta de la esquina. Un momento en el que muchos se preguntan cómo llegarán físicamente los jugadores a la mayor cita futbolística del planeta. Alrededor de la Selección Española hay debate entorno a las lesiones de algunos de sus mejores hombres. Lo mismo sucede con Mbappé en el Real Madrid.

El francés está arrastrando problemas de rodilla a lo largo de la temporada con los que ha tenido que ir lidiando. Eso no le ha impedido rendir al máximo nivel y ayudar a su equipo en momentos clave. Con todo ello, sigue siendo el hombre más importante del planten en todos los apartados. Sin embargo, muchos son de la opinión de que, o bien Xabi Alonso, o en este caso Álvaro Arbeloa, deberían darle algo más de descanso en ciertos partidos.

Ese fue uno de los debates principales en el último programa de ElDesmarque Madrugada. Pablo López, Siro y David Sánchez analizaron cómo se encuentra el francés físicamente y su situación de cara a la cita mundialista. El propio Pablo puso en valor el sacrifio de Kylian para cumplir con el Madrid al máximo nivel en cada partido en año de Mundial. "Me parece super elogiable por parte de Mbappé que, teniendo Mundial este verano, no se esté limpiando", espetó.

Más opiniónes sobre Mbappé

"Ha habido muchos jugadores que juegan un Mundial y que se han ido borrando por cuidado para no lesionarse más", comentó Siro López. "Mbappé, por mucho que haya marcado, no está en dispoción de limpiarse. El Madrid necesita ahora de los tíos que marcan goles. Lo que no entiendo es la gestión con Mbappé. No lo pongas en Pamplona, no lo pongas en segun qué partidos. Si lo quieres para el Mundial y para final de año, no lo pongas ahora. En Pamplona lo tenía a huevo para quitarlo y poner a Gonzalo y no hacer el invento ese que hizo", agregó David Sánchez.