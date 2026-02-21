Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 21:26h.

Arbeloa explica cómo están Valverde y Mbappé físicamente

El gran señalado del Real Madrid en la derrota ante Osasuna: dos fallos decisivos

El liderato del Real Madrid está en juego a la espera del partido del Barça después de la derrota por 2-1 en El Sadar ante Osasuna con varios jugadores, como Kylian Mbappé, lejos de su mejor nivel. Sobre el francés ha hablado en rueda de prensa Álvaro Arbeloa negando que le esté forzando después de haber descansado ya ante la Real Sociedad y reconociendo las molestias de Fede Valverde que motivaron su cambio.

Preguntado por el cambio del uruguayo justo después de la asistencia del 1-1, el técnico merengue explicó que había vuelto a sentir dolor en una zona ya dañada y que el cambio no era por cuestiones técnicas: "No, creo que tampoco hace falta explicar la confianza y lo que pienso de Fede Valverde y lo importante que es para mí como entrenador y para el equipo. Fede lleva haciendo mucho esfuerzo durante muchos partido seguidos con pequeñas molestias y ha notado lo que lleva sintiendo estas últimas semanas".

"No sé si como siempre, pero acertada o equivocadamente he preferido no arriesgar con Fede y después del gol ha sido una decisión más pensando en no arriesgar y en que se pudiese lesionar", explicó Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa niega que esté forzando a Mbappé

En el caso de Kylian Mbappé, el entrenador madridista respondió que ya descansó el fin de semana pasado y, por ello, ha podido jugar los dos últimos encuentros al completo: "Descansó el fin de semana pasado, si no me equivoco. No jugó contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo, y, evidentemente, cuando creamos que no está en condiciones de jugar no vamos a arriesgar".

"No es algo que decida yo solo: lo hablo con los médicos, lo hablamos con Kylian y, cuando él se siente preparado para jugar, lo hacemos, pero la semana pasada no jugó contra la Real Sociedad", finalizó Arbeloa.