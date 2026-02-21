Varios futbolistas blancos estuvieron mal en El Sadar, pero hay uno que quedó especialmente retratado

El uno por uno y notas del Real Madrid ante Osasuna con siete suspensos

Compartir







Una semana después de asaltar el liderato, el Real Madrid ha firmado este sábado ante CA Osasuna su tercera derrota liguera de la temporada, la primera con Álvaro Arbeloa a los mandos. El cuadro blanco ha firmado un partido realmente pobre, con Vinicius como única luz, en un duelo que deja a varios jugadores señalados. Pero sobre todo, a uno de los defensores que salió en las fotos de los dos tantos.

Hablamos de Raúl Asencio, que no estuvo fino ni en el penalti de Courtois a Budimir ni en el gol decisivo de Raúl García de Haro, al borde del minuto, con una acción impropia de un central de élite lanzándose a ras de césped cuando no tocaba.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno de Osasuna ante el Real Madrid: cuatro notables y dos suspensos en El Sadar

Raúl Asencio, el gran señalado del Real Madrid

A los 35 minutos, con 0-0 en el marcador, el VAR llamó a Quintero González para revisar un posible penalti de Courtois sobre Budimir. El colegiado, en primera instancia, había enseñado la cartulina amarilla al delantero del cuadro navarro al entender que se había tirado, pero finalmente revisó la acción en el monitor y acabó decretando la pena máxima, que venía precedida de un mal toque de Asencio hacia atrás justo antes de que el balón llegara a Courtois.

PUEDE INTERESARTE El fichaje por el que el Barça deja solo al Real Madrid en la carrera por Schlotterbeck

Pero sin duda, la peor acción llegó en el minuto 89. Con 1-1 en el marcador y el Real Madrid buscando el tanto de la remontada, Raúl García firmó el triunfo osasunista gracias a una gran acción individual dentro del área. Dani Ceballos había perdido la pelota y Trent Alexander-Arnold tampoco estuvo fino cubriendo el área, pero sin duda Asencio fue el gran señalado del gol. Casi sin ángulo para disparar, Raúl se deslizó por el suelo a intentar tapar un posible remate con la zurda en lugar de mantener la posición, lo que provocó que se fuera por completo de la jugada y facilitara el disparo del atacante local, que anotó el tanto definitivo casi sobre la bocina.