Valentín Gómez se pierde el derbi Betis - Sevilla

Antony, como sucedió en la ida, acabó la cita previa muy tocado

Nunca es bueno dejarse dos puntos por el camino en la pelea por la Champions League, nunca es bueno perder a uno de tus capitanes a falta de una semana del derbi, nunca es bueno perder a uno de tus defensas antes de recibir al Sevilla, pero lo que nunca, nunca es bueno, es ver a Antony casi entre lágrimas a falta de una semana de la cita.

Porque como sucedió en la previa, donde fue expulsado por una acción ante el Girona, Antony finalizó la cita previa a recibir al Sevilla con la cara tapada con su camiseta y, parece, entre lágrimas. Hasta Manu Fajardo se acercó para animarle sin demasiada suerte.

El futbolista no pareció tener molestia alguna física, e incluso una vez se quitó la camiseta parecía estar mejor, pero la imagen resultaba altamente llamativa esta imagen, más si tenemos en cuenta que el futbolista lleva semanas cuidándose una pubalgia que no le deja jugar realmente cómodo.

La imagen, eso sí, podría no tenía nada que ver con una lesión, sino simplemente un lamento tras las acciones falladas este sábado ante el Rayo Vallecano. El brasileño sabía que había tenido la oportunidad de darle el triunfo a los suyos y parece que podría estar frustrado por haber perdido las ocasiones.

Manuel Pellegrini explica la razón de sus lágrimas

Tranquilizadoras fueron las palabras de Manuel Pellegrini en DAZN, donde explicó que "está caliente, le afecta durante la semana, él va haciendo tratamientos. Estaba desanimado por la ocasión que tuvo al final. El fútbol es así, te da y te quita".