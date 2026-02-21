David Torres 21 FEB 2026 - 17:57h.

Renzo Saravia firma hasta junio

La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

ValenciaRenzo Saravia ya está en Valencia. El lateral derecho argentino ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises dispuesto a completar su fichaje con el conjunto de Mestalla. El ex internacional por la Albicelese, sin equipo desde enero, ha aceptado jugar en Mestalla cuatro meses y reforzar al Valencia hasta final de temporada después de que el club le diera la baja a Dimitri Foulquier y mejorara su oferta económica para firmarlo.

A su llegada, Renzo ha demostrado saber a que viene y ha mostrado su felicidad por regresar a Europa. Es un temporero, del que se espera que aporte su carácter competitivo de forma inmediata para apuntalar su posición. Nacido en la provincia de Córdoba, sus orígenes compartidos con Kempes, Aimar o Kily le avalan. En Valencia le espera ya un viejo conocido como Guido Rodríguez.

A su llegada Renzo atendía a ElDesmarque:

¿Cómo está?

"Muy feliz, muy feliz de estar acá, contento.

¿A pesar del viaje, ¿vienes en forma y dispuesto, preparado para jugar ya? ¿Cuánto se te necesite?

Sí, estamos a disposición del entrenador y con el correr de los días veremos cómo me ve y qué decisión toma.

Primera experiencia en la Liga en España, ¿qué te parece el Valencia?

Un equipo muy grande, una ciudad muy grande también. Muy feliz, contento y muy motivado.

¿Ha hablado ya con el míster o no?

Sí, sí, he hablado con él y muy contento también y muy ilusionado como te dije antes.

La última, llega para seis meses pero con intención supongo de quedarse para más.

Sí, sí, obvio, la idea es intentar hacer las cosas bien en este tiempo y más adelante veremos.

Renzo Saravia, un remedio de urgencia

El futbolista llega para aportar experiencia (32 años) y rendimiento inmediato, aunque lleva sin jugar desde diciembre, pero la necesidad aprieta a los valencianistas que flirtean con el descenso y que sólo tienen un lateral sano que, además, genera muchas dudas sobre su continuidad. Y es que, después de que se rompiera Foulquier, volvió a resentirse de sus problemas de salud Thierry Rendall, que tras pasarse un año en el dique seco por una rotura del ligamento de su rodilla, ha tenido dos lesiones musculares importantes este año.

Además, para que nada faltara, Rubo Iranzo, el lateral del filial que normalmente alterna con el primer equpo, tiene un pequeño esguince de rodilla y está de baja. En definitiva, Carlos Corberán no tenía ningún lateral en condiciones y el Valencia CF salió al mercado. Ahí, dentro de la escueta lista de laterales derechos libres, el argentino era, con diferencia, la mejor de las opciones.