David Torres 12 FEB 2026 - 07:17h.

Foulquier pasará hoy por el quirófano y Thierry está KO

Thierry se retira del entrenamiento: Corberán aguanta la respiración y se queda sin laterales

Las lesiónes de Dimitri Foulquier y de Thierry Rendall han cambiado todo en el Valencia CF. Ante el Real Madrid esta situcación ya obligó a Carlos Corberán a jugar con tres centrales y, en función de como evolucione Thierry Rendall, no es nada descabellado que pueda tener que repetirse la historia en el derbi ante el Levante UD y en las próximas semanas.

Pero la cosa no queda ahí. El Valencia CF, con Ron Gourlay a la cabeza, cruza los dedos. Lo primero por la salud de los futbolistas, pero también porque la artroscopia a la que se somete este jueves Foulquier no descubra una lesión más grave de lo previsto.

A priori, la cirugía artroscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite visualizar las diferentes articulaciones con una pequeña cámara (artroscopio) y también permite reparar estructuras dañadas introduciendo instrumental específico mediante pequeñas incisiones. Sin embargo, el tiempo de recuperación final dependerá de lo que se "encuentren" cuando entren.

Posible fichaje de urgencia: listado de laterales derechos libres

Y es que, si se descubre tras pasar por el quirófano que la lesión de Foulquier le deja KO para lo que resta de temporada, el Valencia CF no descarta acudir al mercado de fichajes de laterales derechos libres tal y como ha avanzado la Cadena COPE. En ese sentido, tendría que darse como en el caso de Diakhaby que el jugador tenga una lesión grave (de más de cuatro meses de baja) y que se le pueda dar la baja para que LALIGA autorice un fichaje en su posición.

La situación es complicada y más si se repasa el escaso listado de laterales derechos que ofrece el mercado. Aquí alguno de los más conocidos según el portal especializado Transfermarkt.

Serge Aurier, Renzo Saravia, Martín Ortega, Timothy Fosu-Mensah, Kyle Duncan, Andrew Brody, Patrik-Gabriel Galchev, Junior Sambia Junior Sambia, Akil Watts, Antonio Bosec, Mattia De Sciglio, Jordy Gaspar, Hugo Mallo y hasta un viejo conocido como Martín Montoya.