Fran Fuentes 12 FEB 2026 - 18:55h.

Un rival del bombo 2, otro del bombo 3 y otro del bombo 4

Rafael Louzán y la falta de minutos de Dani Carvajal antes del Mundial: "Queremos verle jugar"

Compartir







El sorteo de la UEFA Nations League ha tenido lugar este jueves. En él ya hemos podido conocer a quién se enfrentará la Selección Española, como participante de la Liga A, pero también conoceremos el resto de ligas, y rivales de selecciones como la actual campeona, Portugal, la Francia de Kylian Mbappé o Alemania, entre otras. A estas tres citadas, el combinado de Luis De la Fuente las esquiva en este primer cruce, y solo se mediría a ellas en caso de llegar a la Final Four.

Así las cosas, España ha quedado enmarcado en el Grupo A3 de la competición. los rivales de España serán: Croacia, Inglaterra y

Así funciona el sorteo de la UEFA Nations League

Así las cosas, el sorteo de la Liga A funciona de la siguiente manera: en la Liga A se sortearán cuatro grupos. Es decir, cada selección se enfrentará a otras tres rivales, en partidos de ida y vuelta. Conforme cada selección de cada bombo vaya saliendo, se irá colocando en el lugar correspondiente al orden de su salida. De este modo, España se medirá a un rival de cada uno de los bombos 2, 3 y 4. Por ejemplo, si la primera bola en salir es la de España, se colocará en el puesto A1. Es decir, en el primer hueco del Grupo A, mientras que si, por ejemplo, Italia saliera la última del Grupo B, se iría al sitio B4. Es decir, al segundo lugar del Grupo D. En este sentido, los bombos de la Liga A son los siguientes:

Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania

Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia

Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega

Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia, Turquía.

Los grupos de la Liga A en la UEFA Nations League:

Así las cosas, los grupos de la Liga A han quedado configurados de la siguiente manera:

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales.