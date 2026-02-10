España estará en el bombo 1 de la Liga A

Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

La selección española está en 'modo espera'. Sin fútbol desde noviembre y a la espera de regresar a los terrenos de juego el próximo mes de marzo, Luis de la Fuente debe empezar a trazar la convocatoria de cara a la Finalíssima y, sobre todo, con vistas al Mundial 2026. Tras la gran cita que se disputará en Norteamérica, llegará una nueva edición de la UEFA Nations League, cuyo sorteo se realizará esta misma semana.

Cuándo es el sorteo de la Nations League

El sorteo de la Nations League se llevará a cabo este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas en Bruselas. La RFEF ha anunciado que Rafael Louzán acudirá a la capital de Bélgica junto a Lis de la Fuente para presenciar en directo el sorteo.

La próxima edición de la competición arrancará en el mes de septiembre. Del 24 de septiembre al 6 de octubre se jugarán las primeras cuatro jornadas y del 12 al 17 de noviembre, las dos últimas. En este sentido, cabe recordar que el calendario de selecciones del próximo curso tendrá una novedad importante: los parones de septiembre y octubre se fusionarán en un parón de tres semanas.

Cómo funciona y posibles rivales de España

La Roja jugará en la Liga A, donde están las mejores selecciones del viejo continente. En su caso, España partirá desde el bombo 1 junto a Portugal, Francia y Alemania, por lo que no podrá enfrentarse a ninguna de estas tres selecciones. Cada grupo estará formado por cuatro países y se enfrentará a un rival de cada bombo, divididos de la siguiente manera:

Bombo 1 : Portugal, España, Francia y Alemania.

: Portugal, España, Francia y Alemania. Bombo 2 : Italia, Holanda, Dinamarca y Croacia.

: Italia, Holanda, Dinamarca y Croacia. Bombo 3 : Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega.

: Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega. Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia y Turquía.

Así pues, España tendrá tres rivales y seis partidos a disputar, tres en casa y tres a domicilio. Los dos primeros clasificados accederán a una eliminatoria de cuartos de final que se jugará a ida y vuelta entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, el tercero jugará un playoff por el descenso y el cuarto descenderá directamente a la Liga B.

Los ganadores de las eliminatorias de cuartos de final accederán a la Final Four, con una ronda de semifinales a partido único y la final posterior. Se jugará entre el 7 y el 15 de junio de 2027 en una sede aún por determinar.