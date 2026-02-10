Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 20:00h.

El Txingurri, obligado a tirar de los cachorros

BizkaiaSan Mamés ya vela armas. El primer encuentro de las semifinales de la Copa del Rey tiene preparado un apasionante Athletic Club - Real Sociedad tras verse las caras en el mismo escenario hace diez días. Ernesto Valverde afrontará esta cita copera con numerosas bajas y los continuos problemas en su línea defensiva. El técnico vuelve a tirar de los cachorros para completar la lista.

Tras comparecer en sala de prensa, donde confirmó a Álex Padilla en portería, el Txingurri dirigió la última sesión preparatoria en Lezama antes del partido de Copa. Los leones engordan su lista de bajas en defensa con Yuri Berchiche, al que sí esperan para el duelo liguero del fin de semana en el Carlos Tartiere.

A la ausencia del lateral, que ha tenido que ejercer como central en anteriores encuentros, hay que añadir la de Unai Egiluz, aún inmerso en su proceso de recuperación, así como las sanciones de Yeray Álvarez y Aitor Paredes. Este último, expulsado ante la Cultural Leonesa y castigado con dos encuentros, sí estará en la vuelta de Anoeta.

La gran incógnita de la convocatoria la protagonizaba Dani Vivian. El central iba a probarse en el entrenamiento de este martes y finalmente también causará baja. Además de las ausencias en la retaguardia, Valverde tampoco podrá contar con Álex Berenguer, Maroan Sannadi y Beñat Prados. La otra noticia negativa la protagoniza Oihan Sancet, que finalmente no llega.

La convocatoria de Ernesto Valverde para la ida del derbi copero

Esta es la lista al completo del Athletic Club para la ida de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en San Mamés: "Unai Simón, Álex Padilla, Gorosabel, Areso, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue, Adama Boiro, Duñabeitia, Monreal; Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Rego, Selton, Eder García; Iñaki W., Nico W., Guruzeta, Nico Serrano, Robert Navarro y Urko Izeta.".