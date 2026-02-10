Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 16:23h.

VigoÁlvaro Núñez compareció este martes en sala de prensa a modo de presentación oficial. El defensor llegó en el último día del mercado invernal y aún no ha podido debutar como jugador del Celta de Vigo. El jugador bilbaíno, surgido de la cantera del Athletic Club en Lezama, habló de su lesión, pero también se sinceró al ser cuestionado por cómo vivió su fichaje por el club olívico. El lateral también valoró su contrato, el más largo de la plantilla.

Su llegada a Vigo casi se cae a última hora. Núñez reconoce que lo pasó francamente mal: "Lo primero, gracias por estar aquí y deciros que estoy muy contento. Fue el mes de enero un poco loco, pero el último día era mi primera experiencia de salir en invierno de mi club, y sí, la verdad es que no sé ni cómo explicarlo. Lo pasé bastante mal, un poco de agobio y se cerró a falta de diez minutos del cierre. Me llega que cabe la posibilidad de salir, lo valoro y pienso que es lo mejor para mí. Así lo transmito en el club de antes, y a raíz de ahí, puso todo lo que estaba en mi mano".

Un esfuerzo mutuo. "El club sabe a lo que he tenido que renunciar, el que vengo también y no quiero entrar en muchos detalles. Es verdad que cuando juegas en Primera y lo haces bien... es normal que los clubes se interesen. Había cierto interés, pero como la situación era un poco complicada, hasta que se dio en enero".

Sus primeros días como celeste. "Como vengo de estar parado por el dolor, estoy introduciéndome poco a poco y está siendo una adaptación bastante acorde. He hablado con el míster, pero me están introduciendo poco a poco. Del equipo que vengo se asemeja bastante el estilo de juego, soy un poco multiusos".

El contrato más largo de la plantilla. "Lo desconocía, pero es una de las cosas por las que también me decido estar aquí. El club ha apostado bastante por mí".

Los problemas de pubis. "Como Lamine, Nico Williams y estos. Llevo años arrastrando esto y sí que es verdad que no me ha llegado a parar. Me paró en enero que me coincidió con un esguince de tobillo, pero ahora sin el esguince, la adaptación está siendo progresiva".

Su primera vez en Balaídos. "Me quedé flipado con toda la afición cantando el himno. También en el vestuario por cómo se prepara todo".