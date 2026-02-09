Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 20:22h.

El juvenil, internacional por Kenia, debuta con el filial ante la Ponferradina

En el Celta alucinan con Aldrine Kibet: "Nos puede dar muchas tardes de gloria"

Aldrine Kibet ha completado una semana mágica que difícilmente olvidará. El centrocampista keniata fue el líder del Juvenil de División de Honor venció 0-3 a la SD Compostela. Marco los dos primeros goles del encuentro. Siete días después debutó con el Celta Fortuna en Primera Federación ante la siempre complicada SD Ponferradina. Fueron algo más de diez minutos bajo una intensa lluvia que convirtió El Toralín en un barrizal. Una de las grandes esperanzas de la cantera celeste sigue dando pasos en firme tras llegar en verano desde Girona.

Debutó en el filial una semana después de ser convocado por primera vez por Fredi Álvarez. Lo hizo con el dorsal 37 a su espalda ya que en el Juvenil de División de Honor porta el 15. El técnico lo introdujo en el campo en el 83' por Hugo González. En un contexto de partido muy complicado, por lo meteorológico, tocó un par de balones en ataque.

El jovencísimo centrocampista, que está en pleno proceso de adaptación a Vigo, suma seis goles en 749 minutos de juego en el Juvenil a lo largo de 13 partidos, 9 de ellos como titular. En los entrenamientos sus compañeros de Juvenil y Fortuna alucinan con su calidad y desborde. "Llama la atención desde los primeros días que vino con nosotros, llamó mucho la atención en cuanto a su nivel, en cuanto a su capacidad", reconoció hace unos días Fredi Álvarez, técnico del filial.

Este es el quinto jugador en edad juvenil que debuta esta temporada con el Fortuna. Anteriormente tuvieron minutos Noah Rodríguez, Cristian Carro, Anthony Khayat y Jorge Pérez. También en edad juvenil, aunque asentados en el filial tras debutar ya en anteriores temporadas, están Anxo Rodríguez y Andrés Antañón. Ambos canteranos son muy importantes en el esquema de Fredi Álvarez.

El proceso de cantera no cesa. El técnico ha citado también a Hugo Pérez, Mateo Sobral, Jorge Lambea, que se rompió el cruzado y se pierde la temporada, Dani Noya y Mario Prado. A Madroa vive uno de sus mejores momentos con jugadores en primer equipo y filial del nivel de Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Ángel Arcos, Óscar Marcos o Hugo Burcio.