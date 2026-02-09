Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 18:36h.

Solo cuatro jugadores del Celta han alcanzado tras 23 jornadas 1.500 minutos de juego en Liga

Miguel Román toma el mando del Celta

Compartir







El Celta de Vigo está en el peor momento de resultados de la temporada al sumar dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas. La quinta plaza, posesión del Real Betis, se aleja tras la victoria verdiblanca en el Metropolitano. Tras la disputa de 23 partidos de Liga es patente el uso que hace Claudio Giráldez de todos los recursos que ofrece su plantilla. Solo cuatro jugadores ha disputado mas de 1.500 minutos en Liga de los 2.070 que se han disputado hasta el momento.

Andrei Radu, Marcos Alonso, Ilaix Moriba y Sergio Carreira son los únicos jugadores del Celta de Vigo que superan los 1.500 minutos en Liga. El quinto es Javi Rodríguez, con 1.407 minutos. A partir de ahí solo hay otros cuatro futbolistas con más de 1.000 minutos de juego. Son Óscar Mingueza, con 1.239; Borja Iglesias, que suma 1.233; Carl Starfelt, con 1.222; y Bryan Zaragoza, que alcanzó los 1.135 minutos. Ni siquiera hay once jugadores que hayan alcanzado el millar de minutos en juego, que es menos del 50% del total de minutos disputados en Liga esta temporada.

PUEDE INTERESARTE Marco Garcés saca la calculadora con las renovaciones de Óscar Mingueza, Marcos Alonso y Aspas

Andrei Radu es el líder absoluto al haber disputado los 23 partidos de Liga. 2.070 minutos de juego para el meta rumano, que solo se perdió un partido de Europa League en un esguince en el dedo pulgar. Marcos Alonso, con 1.704 minutos, es el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez. El central ha disputado 20 partidos, 19 como titular, en Liga.

PUEDE INTERESARTE La continuidad de Fer López, el gran objetivo del Celta para el verano

Ilaix Moriba, con 1.561 minutos, es el tercer jugador del Celta con más minutos disputados en Liga. Ha jugado en los 23 partidos siendo titular en 17 de ellos. Hasta el momento nunca se ha perdido un encuentro esta temporada. Sergio Carreira, con 1.555 minutos, es el cuarto. El vigués ha jugado 20 partidos, 17 como titular, este curso. Son los cuatro futbolistas más utilizados por Claudio Giráldez.

PUEDE INTERESARTE La MLS, última opción del Celta con Joseph Aidoo

Jugadores como Iago Aspas, Ferrán Jutglà o Williot Swedberg no han alcanzado siquiera los 800 minutos de juego esta temporada en Liga. La participación en la Europa League ha hecho que Claudio Giráldez haya gestionado con sumo cuidado las cargas de trabajo de la plantilla. Por delante quedan 15 partidos de Liga y al menos dos de Europa League en una temporada en la que como mínimo el Celta va a disputar 51 encuentros entre todas las competiciones.