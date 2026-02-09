Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 11:15h.

El director deportivo confía en la continuidad de sus tres jugadores más allá del 30 de junio

Negociaciones abiertas para renovar a los pesos pesados del Celta

El Celta de Vigo confía en lograr la continuidad de tres de sus jugadores más importantes del primer equipo. Iago Aspas, Marcos Alonso y Óscar Mingueza tienen encima de sus mesas ofertas de renovación a las que deben responder. Marco Garcés, director deportivo del club vigués, fue optimista con todas ellas. Tanto que se aventuró a darle un porcentaje de éxito a cada una de las tres renovaciones.

Fue en los micrófonos de DAZN. El responsable de la parcela deportiva celeste le puso puntuación a todas ellas: "Iago un 9, Marcos un 8 y Mingueza un 7" sobre diez. Recordó el mexicano lo que había señalado en su comparecencia analizando el mercado de fichajes invernal: "Tienen ofertas de nuestra parte, la tienen en su escritorio. Ellos están determinando qué quieren de su futuro".

Marco Garcés, como todos los estamentos del club, son muy optimistas con la continuidad de Iago Aspas. El moañés cumplirá 39 años en agosto pero sigue siendo importante en la rotación confeccionada por Claudio Giráldez. Esta temporada acumula 1.419 minutos en 30 partidos en los que anotó cuatro goles y dio cinco asistencias.

Tiene una oferta abierta, Iago está valorando sus deseos de continuidad. No creo que pase por lo económico. Es cómo se va sintiendo, cuáles sus intenciones, cómo vislumbra su futuro. A Iago no le voy a dar plazos, él decidirá cuando quiera", explicó el director deportivo la pasada semana.

También se mostró confiado con la renovación de Marcos Alonso. El defensa acumula 2.154 minutos en 25 partidos este curso en los que ha anotado un gol. Con 35 años cumplidos el pasado mes de diciembre el madrileño es fundamental para su técnico junto a Javi Rodríguez y Carl Starfelt.

La renovación más complicada, a ojos de Marco Garcés en los micrófonos de DAZN, es la de Óscar Mingueza. El carrilero de 26 años suma 1.907 minutos sobre el campo en 29 encuentros entre Liga, Europa League y Copa del Rey. Ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. Muchos clubes tienen al catalán en sus agendas de ahí que el Celta se protegiesen con el fichaje de Álvaro Núñez.

"Mingueza es una de nuestras piezas más condicionadas", admitió el director deportivo del Celta hace unos días. Aún así en el club se sigue trabajando en que el carrilero diga sí a la oferta de renovación de alrededor de cuatro millones de euros brutos por temporada. Claudio Giráldez, Iago Aspas o Borja Iglesias están muy encima del futbolista recordándole que lo económico no es lo único importante ya que la felicidad de él y su familia son fundamentales.